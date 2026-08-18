Η Ιωάννα Τούνη περιγράφει τα δύσκολα χρόνια: «Άνοιξα το συρτάρι που ήξερα ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και κάνω τακ τακ» - iefimerida.gr

Τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα της θέλησε να περιγράψει η Ιωάννα Τούνη όταν εκείνη ήταν παιδί, κρατώντας φωτογραφίες από εκείνα τα χρόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μητέρα της Ιωάννας Τούνη, ήταν νοσηλεύτρια και με το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας, αγόρασε με δάνειο ένα ερείπιο 67 τ.μ. στην Άνω Πόλη, το οποίο ανακαίνισε σταδιακά για να στεγάσει την ίδια και την κόρη της.

Σε παιδική ηλικία, η influencer κρυφάκουσε τη μητέρα της να εξομολογείται τηλεφωνικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, λέγοντας πως δεν είχε χρήματα ούτε για να την πάει στο κομμωτήριο για κούρεμα.

Θέλοντας να βοηθήσει, η μικρή Ιωάννα πήρε κρυφά ένα ψαλίδι και έκοψε μόνη της τα μαλλιά της, σε μια προσπάθεια να γλιτώσει τη μητέρα της από το συγκεκριμένο έξοδο του κομμωτηρίου.

Η μητέρα της σάστισε με το αποτέλεσμα και αναγκάστηκε να την πάει στο κομμωτήριο, καταλήγοντας με ένα αγορίστικο κούρεμα που έκανε την Ιωάννα Τούνη να ντρέπεται και να φοράει φούστες για να μη την περνούν για αγόρι.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν η influencer θυμήθηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό το οποίο προέκυψε μετά από ένα τηλεφώνημα το οποίο έτυχε να ακούσει.

Από την περιγραφή της Ιωάννας Τούνη μπορεί πολύ εύκολα να συμπεράνει κανείς πόσο δυναμική ήταν η μητέρα της, προσπαθώντας να βρει έναν σπίτι για την ίδια και την κόρη της, αλλά και τα εμπόδια που συναντούσε.

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Ιωάννα Τούνη: «Είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι»

Περιγράφοντας τις προσπάθειες της μητέρας της η επιχειρηματίας κάνει λόγο για ένα ερείπιο 67 τ.μ. το οποίο αγοράστηκε με δάνειο και το οποίο φτιάχτηκε σιγά σιγά μέχρι που έγινε το σπίτι όπου μεγάλωσε.

Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε να εξιστορεί τι ακριβώς είχε συμβεί λέγοντας: «Σου έχω πει ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή ρε παιδί μου οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Οπότε η μαμά μου τότε όταν ήμουν 3 χρονών περίπου είχε μετακομίσει από τη Ρόδο που έμενε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά με τη θεία μου που έμενε τότε για να μπορεί να έχει βοήθεια με το παιδί γιατί ήταν μόνη της. Οπότε σε εκείνη τη φάση ακριβώς η μαμά μου δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια. Ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαμε στο σπίτι. Δεν είχε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Σε εκείνη την εποχή δίνανε δάνεια με πολύ μικρούς μισθούς, οπότε η μαμά μου είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι. Θυμάμαι με έπαιρνε μαζί της να δούμε διάφορα ερείπια. Και κάπως έτσι με δάνειο το οποίο θα το πλήρωνε 50 χρόνια μετά, πήραμε το σπίτι μας στην Άνω Πόλη, το σπίτι που μεγάλωσα, το οποίο ήταν ένα ερείπιο 67 τ.μ. και τσούκου τσούκου η μαμά μου έφτιαχνε».

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Όταν δεν υπήρχαν χρήματα για το κομμωτήριο

Στη συνέχεια η influencer περιέγραψε ένα τηλεφώνημα που κρυφάκουσε και την έκανε να αντιληφθεί πόσο δυσκολευόταν η μητέρα της: «Ήταν που λες ένα διάστημα της ζωής μου το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί ήμουν πολύ μικρή, το οποίο περνούσα πάρα πολύ χρόνο με την θεία μου την Παγώνα γιατί η μαμά μου έτρεχε με το σπίτι. Και είμαι μπροστά σε ένα τηλεφώνημα στο οποίο μιλούσαν και της λέει “Άσε Παγώνα μου ζορίζομαι πάρα πολύ, αλλιώς τα υπολογίζω και βγαίνουν όλο έξοδα. Παράλληλα, πρέπει να αφήνω το ενοίκιο εδώ πέρα γιατί έχουμε έξωση” και έχω καταστεναχωρηθεί τώρα που περιγράφει στη θεία το οικονομικό μας πρόβλημα. Και συνεχίζει και λέει “τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω χρήματα για κομμωτήριο” και έχω στεναχωρηθεί εγώ τώρα και λέω "δες τι περνάει η μαμά μου"», είπε.

«Σάστισε και μου λέει "τι έκανες πουλάκι μου;"»

Τότε ήταν που η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να βοηθήσει, κόβοντας μόνη της τα μαλλιά της: «Λέω “θα βοηθήσω”. Άνοιξα το συρτάρι που ήξερα ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και κάνω τακ τακ. Τα ξαναβλέπω και δεν πτοούμαι βέβαια, παίρνω ξανά το ψαλίδι και τα κόβω ακόμα πιο κοντά. Κάποια στιγμή μετά από 10 λεπτά που μιλάει η μαμά μου στο τηλέφωνο βγαίνω από το δωμάτιο και με βλέπει η μητέρα μου. Σάστισε και μου λέει "τι έκανες πουλάκι μου;". Της λέω “ήθελα να σε βοηθήσω γιατί άκουσα στο τηλέφωνο ότι δεν έχεις λεφτά να με πας κομμωτήριο". Προφανώς μετά η μαμά με πήγε στο κομμωτήριο και κατέληξα με αυτό το καπελάκι που έμοιαζα με αγόρι. Εκείνο το διάστημα φορούσα συνέχεια φουστίτσες για να μην με περνούν για αγόρι. Θυμάμαι πόσο ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία του σκοροφαγωμένου μαλλιού».

