Ιωάννα Τούνη: Αν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον έκτο - iefimerida.gr

Μακριά από την αρνητική κριτική που δέχεται στα social media προσπαθεί να μείνει η Ιωάννα Τούνη, δηλώνοντας ότι επιλέγει να αδιαφορεί.

Μάλιστα, η γνωστή influncer ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο αναφορικά με τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι ακούω όταν οι haters σχολιάζουν αισχρολογίες και κατάρες κάτω από τα posts μου» έγραψε στο βίντεο και ταυτόχρονα ακούγονταν παράσιτα.

«Αν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον έκτο»

Επιπλέον, στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ιωάννα Τούνη έγραψε ότι αν έδινε σημασία στα σχόλια άσχετων, θα είχε φουντάρει από τον έκτο, γι' αυτό και προτιμά να δίνει σημασία σε άλλα πράγματα.

«Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι», έγραψε χαρακτηριστικά.