Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη για την απώλεια της μητέρας της: «Δεν υπάρχει μέρα που να μη σε σκεφτώ» - iefimerida.gr

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει μήνυμα στη μητέρα της, με τη συμπλήρωση 4 χρόνων από το θάνατό της.

Η μητέρα της Ιωάννας Τούνη έφυγε τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων η γνωστή influencer ραγίζει καρδιές με τα λόγια αγάπης που έγραψε στο Instagram.

Ιωάννα Τούνη: Ραγίζει καρδιές το μήνυμά της

«Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια… Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα “σ’ αγαπώ” χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία, με την ίδια σε παιδική ηλικία να βρίσκεται στην αγκαλιά της, ενώ κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.

Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη με τη μητέρα της, Τάνια / Φωτογραφία: Instagram



Η μεγάλη απώλεια πριν από τέσσερα χρόνια

Η Ιωάννα Τούνη ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, Τάνια, και ο θάνατός της μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο της στοίχισε πολύ. Η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται συχνά δημόσια στο πόσο της λείπει η καθημερινή επαφή τους, αλλά και οι συμβουλές που της έδινε και την καθοδηγούσε στη ζωή της.