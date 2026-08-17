Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε από τις βροχερές Μαλδίβες και συνέχισε τις διακοπές στη Μύκονο [εικόνες] - iefimerida.gr

Καλοί είναι οι εξωτικοί προορισμοί αλλά θα πρέπει να βοηθάει και ο καιρός. Κάπως έτσι σκέφθηκε η Ιωάννα Τούνη που έφυγε από τις συννεφιασμένες Μαλδίβες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ιωάννα Τούνη, μετά την παραμονή της στις βροχερές Μαλδίβες, ταξίδεψε στη Μύκονο. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε το Νησί των Ανέμων για να συνεχίσει τις διακοπές της, αναζητώντας τον ήλιο και τη ζέστη του Αιγαίου.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε παραλία της Μυκόνου να απολαμβάνει το μπάνιο της. Οι εικόνες την αποτυπώνουν να δροσίζεται στη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας την άφιξή της και την αλλαγή του σκηνικού των διακοπών της.

Πρόσφατα, η instagrammer γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα πάρτι έκπληξη που οργάνωσαν οι φίλοι της. Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, της ευχήθηκε δημόσια με μία τρυφερή ανάρτηση, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχο άνθρωπο».

Πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα, περιέγραψε το δρομολόγιο από τις Μαλδίβες. Το ταξίδι περιλάμβανε πτήση με υδροπλάνο προς το Μάλε και στη συνέχεια, μετά από αναμονή, πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας είχε αναρτήσει βίντεο από την τελευταία μέρα παραμονής της στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού και πλέον βρίσκεται στην ηλιόλουστη και ζεστή Μύκονο.

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Από τον Ειρηνικό στο Αιγαίο η Ιωάννα Τούνη

Ο φωτογραφικός φακός την συνέλαβε να μπαίνει στη θάλασσα στο Νησί των Ανέμων προκειμένου να δροσιστεί και να απολαύσει το μπάνιο της.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί πως η instagrammer γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά της με τους αγαπημένους φίλους της να της κάνουν ένα πάρτι έκπληξη.

Μερικές ώρες αργότερα η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της, με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη να επισημαίνει σε ανάρτησή του: «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου».

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει από τις Μαλδίβες και βρεθεί στα πάτρια εδάφη της, την Θεσσαλονίκη, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε το δρομολόγιο της επιστροφής: «Καλημέρα συμπεθέρα μου, τελευταία μέρα στον βροχερό μας παράδεισο. Σήμερα έχει πάλι ωραία μέρα.

Πάμε να φάμε πρωινό, προλαβαίνουμε να κάνουμε τελευταίες βουτιές, πριν μαζέψουμε και έχουμε πτήση, Το απόγευμα φεύγουμε με υδροπλάνο, πάμε στο Μάλε και το βράδυ μετά από κάποιες ώρες αναμονής, έχουμε την πτήση πίσω για Τουρκία και μετά Θεσσαλονίκη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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