Reunion Τούνη-Αλεξανδράκη στο Παρίσι -«Αγαπιόμαστε» - iefimerida.gr

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι για τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση της εταιρείας ρούχων της και συνδύασε τη δουλειά με τη διασκέδαση.

Στην Πόλη του Φωτός η επιχειρηματίας και influencer έμεινε στο ιστορικό και πολυτελές ξενοδοχείο Plaza Athénée, ανεβάζοντας και τα σχετικά βίντεο στα social media, με ρετρό, γαλλική μουσική υπόκρουση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To reunion και τα πειράγματα με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη

Στο Παρίσι η γνωστή επιχειρηματίας συνάντησε την κολλητή της φίλη, Δήμητρα Αλεξανδράκη, και πέρασαν μαζί τρεις ημέρες, μένοντας ωστόσο σε διαφορετικό ξενοδοχείο.

«Reunion με την πιο τρελή φιλενάδα μου από όλες, αλλά με την πιο όμορφη καθαρή ψυχή», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα βίντεο που ανέβασε στο Instagram stories το βράδυ της Κυριακής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βίντεο stories φαίνεται η Ιωάννα Τούνη να παρουσιάζει τη Δήμητρα Αλεξανδράκη λέγοντας, «έλα, μην ντρέπεσαι, έλα στην παρέα μας».

Το μοντέλο, από την πλευρά του, δήλωσε «πάρα πολύ χαρούμενη» που είναι δίπλα στην Ιωάννα Τούνη, η οποία δήλωσε: «Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν ήμουν από τα 56 άτομα που έβγαλε από τη ζωή της, αγαπιόμαστε».

«Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσεις, εσύ θα τα πληρώνεις πάντα για όλα», πρόσθεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Οι δυο φίλες δείπνησαν επίσης σε εστιατόριο στο Παρίσι, με την Ιωάννα Τούνη να πειράζει τη Δήμητρα Αλεξανδράκη και να γράφει σε βίντεο: «Ρε, υπάρχει αυτή η κοπέλα; Είναι έτσι συνέχεια, κοιτιέται και κάνει: πω πω μ…… είμαι σήμερα, το δέρμα μου είναι μωρού».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι όντως μ…… , η επιδερμίδα μου…», ανέφερε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με την Ιωάννα Τούνη να τη μουντζώνει.