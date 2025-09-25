Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» -«Βροχή» τα σχόλια στο νέο της βίντεο - iefimerida.gr

Πληθώρα σχολίων συγκέντρωσε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok, με τους χρήστες του Διαδικτύου να αναρωτιούνται τι εννοεί.

Η δημοφιλής influencer ανέβασε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ένα νέο clip στον λογαριασμό της εταιρείας της στο TikTok, όπου η ίδια καταγράφεται να κάνει lip-synching το τραγούδι της Rihanna «Breakin’ Dishes» και να χορεύει.

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας», έγραψε πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, με την ατάκα της να «βάζει φωτιά» στα σχόλια.

Ιωάννα Τούνη: Τα σχόλια στο βίντεο με την ατάκα «όλο νόημα» -«Για τον Αλεξάνδρου μιλάει;»

Το εν λόγω clip συγκέντρωσε περισσότερες από 78 χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες του Διαδικτύου να ρωτούν την Ιωάννα Τούνη σε ποιον αναφέρεται, και αν η ατάκα της αφορά στον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Αρκετοί ήταν και εκείνοι που έσπευσαν να αποθεώσουν την influencer και επιχειρηματία, εκφράζοντας την αγάπη τους στο πρόσωπό της, ενώ δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια.

«Για τον Αλεξάνδρου μιλάει;», «Τα λέει απότομα και ωραία», «Πάλι δίκασε η συμπεθέρα!», «Με τέτοια γυναίκα δίπλα του έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα που ξυπνάει!», «Φαντάσου πόσο λίγος είναι», «Έπρεπε να ειπωθεί!», «Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός, βαρέθηκε μόνος του», «Να ήταν μόνο δύο...», «Και 10 να έχει, άντρας δεν θα γίνει», «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις», ήταν μερικά από τα σχόλια στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.