Ιωάννα Τούνη -Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των ενόχων για το revenge porn - iefimerida.gr

Θύμα επίθεσης έπεσε η δικηγόρος Σωτηρία Πανουσάκη, καθώς άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια στο αυτοκίνητό της, που ήταν σταθμεύμενο έξω από το σπίτι της.

Όπως αποκάλυψε μεταξύ άλλων μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» η δικηγόρος των ενόχων για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, Σωτηρία Πανουσάκη, δέχεται υβριστικά μηνύματα τις τελευταίες μέρες.

«Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου»

Η δικηγόρος είπε αρχικά για τη ζημιά στο όχημά της: «Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν την κατάσταση. Δεν υπήρχε πέτρα μέσα στο αυτοκίνητο. Γνώριζαν στη γειτονιά ότι ήταν το δικό μου αυτοκίνητο. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από τη μία πλευρά και άλλα δέκα από την άλλη που ήταν ανέγγιχτα. Δεν μου πήραν τίποτα από μέσα».

Η Σωτηρία Πανουσάκη αποκάλυψε στη συνέχεια ότι δέχεται υβριστικά μηνύματα καθημερινά και τόνισε: «Εγώ θέλω ένα πράγμα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη. Η κυρία Τούνη τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές στα εννέα αυτά χρόνια. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν συναντηθεί εκατοντάδες φορές, στο ίδιο πεζοδρόμιο, στο γυμναστήριο, απέναντι από το γυμναστήριο. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μικρή».

Η μήνυση στην Ιωάννα Τούνη για το βίντεο

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά τη μήνυση εναντίον της Ιωάννας Τούνη από τον έναν από τους δύο άντρες που κρίθηκαν ένοχοι μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη γνωστή influencer.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε τη φωτογραφία του ενός άντρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση, όταν τον είδε να διασκεδάζει δίπλα της στο ίδιο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η influencer ζήτησε από την επιχείρηση να τον απομακρύνει από το χώρο, ωστόσο το αίτημά της δεν έγινε δεκτό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει εκείνη.

Αφού γνωστοποίησε μέσω story το συμβάν, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε βίντεο όπου δείχνει τον έναν εκ των καταδικασθέντων στο κέντρο διασκέδασης.

Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Τετάρτη βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση με το revenge porn της Ιωάννας Τούνη. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στο δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή.