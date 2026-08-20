«Να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι» -Το εμετικό μήνυμα στην Παλιοσπύρου και η απάντησή της: «Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;» - iefimerida.gr

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, που άλλαξε για πάντα τη ζωή της.



Η ίδια προσπαθεί να διατηρεί μια θετική και αισιόδοξη στάση στη ζωή της, και μοιράζεται στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα ταξίδια της και την καθημερινότητά της.



Φαίνεται, όμως, πως κάποιοι ενοχλούνται από αυτό, όπως ένα μήνυμα που δέχθηκε και το οποίο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει. Ο αποστολέας υποστήριξε πως δεν είναι σωστό να δημιουργεί συνεχώς αυτού του είδους το περιεχόμενο, τη στιγμή μάλιστα που «ο κόσμος δεν έχει να φάει». Ωστόσο, έφτασε στο σημείο να εκφράσει την επιθυμία να δεχθεί ξανά επίθεση με βιτριόλι η Ιωάννα Παλιοσπύρου όταν αποφυλακιστεί η δράστρια.



Το μήνυμα του χρήστη προς την Ιωάννα Παλιοσπύρου και η αποστομωτική της απάντηση

Στο μήνυμά του, ο χρήστης έγραφε: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, όμως, δεν το άφησε έτσι και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση στον χρήστη. «Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;» έγραψε.