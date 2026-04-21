Η Ιωάννα Μαλέσκου για την Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενημέρωσαν ότι μιλάει άσχημα για μένα» - iefimerida.gr

Μια κόντρα από τα παλιά ήρθε πάλι στο προσκήνιο, με την Ιωάννα Μαλέσκου να θυμάται την κόντρα με την Κατερίνα Καινούργιου και τα όσα είχαν ειπωθεί μεταξύ τους.

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον «πόλεμο» που είχε δεχτεί όταν ήρθε στην Αθήνα και έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα όσα είχε πει η Κατερίνα Καινούργιου πριν από πέντε χρόνια όταν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε ένα ρεπορτάζ που ήθελε την εκπομπή «Όλα γκουντ» να παίρνει τη θέση της εκπομπής της Ιωάννας Μαλέσκου, το «Love it».

Ιωάννα Μαλέσκου: «Νόμιζα ότι είχαμε καλές σχέσεις με την Κατερίνα»

Όπως είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου: «Με ενημέρωσαν την ώρα της εκπομπής ότι η Κατερίνα Καινούργιου μιλάει πολύ άσχημα για εμένα και ότι έχει υπάρξει ένα παρασκήνιο το οποίο εγώ αγνοούσα. Για να πω εγώ κάτι όμως, έχω λάβει μια οδηγία. Δεν ήταν δική μου υπόθεση γιατί εγώ θα επέλεγα να μη μιλήσω. Επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αυτοαναφορική, όπως η τηλεόραση τείνει να έχει γίνει, θα επέλεγα να σιωπήσω, φυσικά έχοντας στενοχωρηθεί». Και συνέχισε: «Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλα όσα είχαν ειπωθεί. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μαλώσω με κάποιον γιατί δεν είμαι άνθρωπος των εντάσεων. Αν η οδηγία όμως είναι δάγκωσε, θα δαγκώσεις με τον τρόπο σου και έτσι και έγινε. Εγώ δεν έχω θέμα με κανέναν, άλλοι έχουν μαζί μου», συμπλήρωσε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Καταλήγοντας τόνισε: «Νόμιζα ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την Κατερίνα Καινούργιου. Το να μιλάς για μια εκπομπή και για μια παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι, είναι πάρα πολύ κακό. Μάλλον δεν έχουν άλλα θέματα, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια!».