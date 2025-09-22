Ενοχλημένη η Ιωάννα Μαλέσκου με τις φήμες που τη θέλουν να χωρίζει -«Είναι ντροπή» - iefimerida.gr

Την ενόχλησή της αναφορικά με τις φήμες που τη θέλουν να χωρίζει με τον Κωνσταντίνο Δανιά εξέφρασε εκ νέου η Ιωάννα Μαλέσκου.



«Το τι συζητώ στο σπίτι μου και τι κάνω, είναι κάτι που αφορά εμένα και την οικογένειά μου, αλλά αυτό όλο το εκβιαστικό που ανέφερα είναι η πίεση που ασκείται όχι μόνο σε εμένα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά αν κάποτε τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη να το επικοινωνήσω θα το κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θα συζητάμε τώρα για το πως είμαι στο σπίτι μου και τι κάνω όταν κλείνει η πόρτα;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στη συνέχεια είπε πώς ακόμη και να είχε προβλήματα στην προσωπική της ζωή, δεν θα έπρεπε να δέχεται τέτοιες ερωτήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω κάτι να πω, αλλά και να είχα κάποιο θέμα είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου, κλείνοντας την τοποθέτησή της.

«Είμαι χαρούμενη και θέλω να πάει πολύ καλά», σχολίασε η Ιωάννα Μαλέσκου για την εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, εξηγώντας πως είναι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα συνθήκη.

«Νέα τελείως μονοπάτια και καθόλου γνώριμα, αλλά για εμένα δεν έχει να κάνει με τη ζώνη, μόνο με την παρέα και την ομάδα. Είμαι χαρούμενη και θέλω να πάει πολύ καλά. Δεν προβληματίζομαι. Φυσικά κι υπολογίζεις τις εκπομπές που είναι χρόνια στη ζώνη αυτή. Υπάρχει ποικιλία και πληθώρα. Στην τηλεοπτική μας σχέση με τον Λάμπρο δεν υπήρξε ποτέ ρήξη», είπε κλείνοντας.