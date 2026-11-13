Ιωάννα Μαλέσκου: Η ενόχλησή της όταν ρωτήθηκε για τον σύζυγό της -«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους» [βίντεο]

Την Ιωάννα Μαλέσκου συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες σε εκδήλωση, με την παρουσιάστρια να αντιδρά σε ερώτηση για τον σύζυγό της και να μιλά για τα σχόλια που δέχεται.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παρουσιάστρια, ερωτηθείσα αρχικά για τη σχέση της με τον αθλητισμό, απάντησε πως γυμνάζεται και προσπαθεί να ασκείται όσο το δυνατόν περισσότερο, θέτοντας το αρχικό πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τις προσωπικές της συνήθειες.

Όταν η ερώτηση στράφηκε στο εάν αθλείται με τον σύζυγό της, η Ιωάννα Μαλέσκου αντέδρασε με ενόχληση, δηλώνοντας πως προτιμά να μιλά μόνο για τον εαυτό της και ότι γενικά γυμνάζεται μόνη.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην κριτική που δέχεται για την εμφάνισή της, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι αρκετοί εξακολουθούν να σχολιάζουν το βάρος της, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της έχει αλλάξει αρνητικά.

Διευκρίνισε ότι έχει συνηθίσει να δέχεται σχόλια για ποικίλα θέματα, όπως το χρώμα των μαλλιών ή τις ενδυματολογικές της επιλογές, τονίζοντας πως η κριτική για το βάρος της αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου.

Η αντίδραση στην ερώτηση για τον σύζυγό της



Η παρουσιάστρια αρχικά ερωτήθηκε για τη σχέση της με τον αθλητισμό και απάντησε πως γυμνάζεται και προσπαθεί να ασκείται όσο περισσότερο μπορεί.

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Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, φάνηκε να ενοχλείται.

«Να μιλάμε για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου», απάντησε χαρακτηριστικά.



Τα σχόλια που δέχεται για τα κιλά της



Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε επίσης για την κριτική που δέχεται σχετικά με την εμφάνισή της, αποκαλύπτοντας πως αρκετοί εξακολουθούν να σχολιάζουν το βάρος της.

«Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια για τα κιλά μου. Σχολιάζουν ότι έχω βάλει κιλά και ότι δεν είναι έτσι ωραία η εικόνα μου. Έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα, είτε για το χρώμα των μαλλιών μου, είτε για την επιλογή ρούχων μου, είτε για το βάρος μου», δήλωσε.

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