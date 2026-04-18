Από influencer αμαζόνα η Ιωάννα Τούνη-Τα μαθήματα ιππασίας με το γιο της Πάρη [βίντεο] - iefimerida.gr

Μακριά από τα βίντεο και τα social media, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται ότι έχει βρει ένα νέο χόμπι για να περνάει όμορφες στιγμές με τον 3χρονο Πάρη.

Όπως μας είχε ενημερώσει στις αρχές Μαρτίου μέσα από αναρτήσεις της, η Ιωάννα Τούνη έχει αποκτήσει μια νέα συνήθεια μακριά από τις κοσμοπολίτικες εμφανίσεις και τη φασαρία, κοντά στη φύση και τα ζώα. Είναι τα μαθήματα ιππασίας που ξεκίνησε πρόσφατα ο 3χρονος γιος της Πάρης.

Σε εκείνα τα βίντεο που ανέβασε, ο μικρός φαίνεται να προσεγγίζει διστακτικά αλλά με εμφανή περιέργεια το πόνυ, ενώ σιγά-σιγά αρχίζει να νιώθει πιο άνετα, απολαμβάνοντας τις πρώτες του βόλτες. Η Ιωάννα Τούνη, χαλαρή και χαμογελαστή, τον παρακολουθεί από κοντά, καταγράφοντας τις στιγμές αλλά και ζώντας τες ουσιαστικά, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Μαθήματα ιππασίας και για την Ιωάννα Τούνη

Ωστόσο, σε νεότερα βίντεο, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να παίρνει και η ίδια μαθήματα για το πώς να ιππεύει σωστά το άλογο. Άλλωστε, το είχε επισημάνει στα πρώτα μαθήματα του μικρού, ότι έπειτα από λίγο καιρό θα ξεκινούσε και η ίδια μαθήματα. «Δεύτερη φορά που ερχόμαστε για ιππασία με το μικρό μου. Ελπίζω να εξοικειωθεί σύντομα ο Παρούλης με το πόνυ του, για να αρχίσω παράλληλα να κάνω μάθημα και εγώ», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται στις καινούριες φωτογραφίες και τα βίντεο, η γνωστή influencer, αν και δεν φοράει τα κατάλληλα ρούχα, έχοντας μαζί της τον μικρό Πάρη, απολαμβάνει τις στιγμές μαζί του και προσπαθεί να εξοικειωθεί με το άλογο και την ιππασία.