Η 30χρονη που βγάζει μια περιουσία ψάχνοντας τα σκουπίδια των πλουσίων -Viral τα βίντεό της, πώς ξεκίνησε - iefimerida.gr

Μία 30χρονη από το Τέξας, η Maggie McGaugh, έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TiktTok και έχει πλέον εξαφήφιο εισόδημα χάρη στα σκουπίδια των πλουσίων.

Όλα ξεκίνησαν το 2020 όταν ήταν απελπισμένη να βρει μία διέξοδο που θα της απέφερε χρήματα. Μία μέρα αποφάσισε να βάψει ένα τραπέζι που βρήκε παρατημένο σε έναν δρόμο. Αυτή ήταν και η στιγμή που «άλλαξε τα πάντα». Η νεαρή μητέρα ξεκίνησε να δείχνει σε βίντεο πόσα πολλά αντικείμενα βρίσκει οδηγώντας σε πλούσιες γειτονιές την ημέρα της αποκομιδής απορριμμάτων, και πώς κάνει «τα απαίσια έπιπλα να φαίνονται ακριβά». Συχνά δείχνει και την αρχική τιμή των επίπλων που έχει βρει και αφού διορθώσει τυχόν ατέλειες, τα πουλά ή απλά τα αξιοποιεί για την ίδια.

Τα βίντεό της έγιναν viral και οδήγησαν σε συνεργασίες με brand που της απέφεραν έως και 20.000 δολάρια για ένα μόνο reel.

Η McGaugh μετρά σήμερα χάρη στο ιδιόρρυθμο χόμπι της πάνω από 1,9 εκατομμύρια ακόλουθους και περισσότερα από 45 εκατομμύρια likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει αγοράσει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, λανσάρει μαθήματα και συνεργάζεται με πολλές μάρκες.

«Ποτέ δεν είχα πάει με υπερηφάνεια για ψώνια στα σκουπίδια κάποιου άλλου»

«Ποτέ δεν είχα πάρει πινέλο, ποτέ δεν είχα χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό εργαλείο, ποτέ δεν είχα πάει με υπερηφάνεια για ψώνια στα σκουπίδια κάποιου άλλου… Δεν θεωρούσα καν τον εαυτό μου δημιουργικό», δήλωσε η ίδια στην Daily Star.

«Ξεκίνησα απλώς ελπίζοντας να βγάλω λίγα επιπλέον χρήματα… Τώρα διευθύνω μια επιχείρηση που αγαπώ. Το γεγονός ότι προήλθε από τα σκουπίδια κάποιου άλλου το κάνει ακόμα καλύτερο», τόνισε σε άλλο σημείο.

Όσον αφορά στον λόγο που τα βίντεό της έχουν τόση απήχηση είπε: «Νομίζω ότι αρέσει στον κόσμο να το παρακολουθεί επειδή είναι αληθινό. Δεν είναι σκηνοθετημένο, δεν είναι ψεύτικο, είμαι απλώς εγώ, ένα πινέλο και ό,τι μπορώ να βρω στο πεζοδρόμιο. Και με κάποιο τρόπο αυτό έχει γίνει η καριέρα μου».

Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων, η McGaugh αγοράζει και προϊόντα που θεωρεί απάτες και τα παρουσιάζει στα βίντεό της.