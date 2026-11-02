Άλλαξε και πάλι η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy -Αναμένεται να βγει τρεις εβδομάδες νωρίτερα - iefimerida.gr

Για μία ακόμη φορά άλλαξε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα, μετά τη μεταγωγή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν αρχικά ορίσει την 2α Μαρτίου 2028 ως ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, ενώ έντονο παρασκήνιο υπήρχε για τις συνθήκες κράτησής του στο σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου και μεταφέρθηκε.

Η μεταγωγή του αποφασίστηκε μετά από φήμες για συμπλοκή με συγκρατούμενό του, ο οποίος φέρεται να εξοργίστηκε από ρεπορτάζ του NBC που αποκάλυπτε την προνομιακή, «VIP» μεταχείριση του ράπερ εντός της φυλακής.

Παρότι οι αρχές διέψευσαν το βίαιο επεισόδιο, ο Diddy τοποθετήθηκε σε απομόνωση και τελικά μεταφέρθηκε στη φυλακή FCI Allenwood στην Πενσιλβάνια, όπου πλέον κρατείται μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους χωρίς προνόμια.

Το χρονοδιάγραμμα της ποινής του έχει μεταβληθεί διαρκώς, με την ημερομηνία αποφυλάκισης να αλλάζει πολλαπλές φορές, πριν η πρόσφατη απόφαση την ορίσει για τις 6 Φεβρουαρίου 2028, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την προηγούμενη.

Σε ένα συνεχές θρίλερ εξελίσσεται η ποινική μεταχείριση και η κράτηση του 56χρονου μουσικού παραγωγού, καθώς τα δεδομένα γύρω από τον χρόνο αποφυλάκισής του αλλάζουν αλλεπάλληλα.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του TMZ, η ημερομηνία αποφυλάκισης του Sean Combs μεταφέρθηκε τελικά τρεις εβδομάδες νωρίτερα, με τις Αρχές να τοποθετούν πλέον την αποφυλάκισή του στις 6 Φεβρουαρίου 2028.

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Έντονο παρασκήνιο με τις συνθήκες κράτησης του Diddy

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων του περασμένου μήνα, όταν η ομοσπονδιακή πλευρά όριζε ως ορόσημο αποφυλάκισης τη 2α Μαρτίου 2028.

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν από έντονο παρασκήνιο σχετικά με τις συνθήκες κράτησής του. Ο Diddy κρατούνταν αρχικά στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο η Daily Mail επιβεβαίωσε την εσπευσμένη μεταγωγή του στη φυλακή FCI Allenwood στην Πενσιλβάνια.

Η μεταφορά του αποφασίστηκε εν μέσω φημών και αναφορών για επεισόδιο συμπλοκής με Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο συγκρατούμενός του εμφανιζόταν εξοργισμένος εξαιτίας ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου NBC, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο διάσημος ράπερ απολάμβανε προνομιακή, σχεδόν «VIP» μεταχείριση πίσω από τα κάγκελα.

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Η μεταφορά στην Πενσιλβάνια

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν να διαψεύσουν την εμπλοκή του σε βίαιο επεισόδιο, το ρεπορτάζ του NBC οδήγησε στην τοποθέτηση του Diddy σε καθεστώς απομόνωσης στο Fort Dix, πριν τελικά μεταφερθεί στην Πενσιλβάνια.

Στη νέα ομοσπονδιακή φυλακή FCI Allenwood, ο 56χρονος καλλιτέχνης κρατείται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ο Χοσέ Ρόχας, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στις ομοσπονδιακές φυλακές.

Το χρονοδιάγραμμα που μεταβάλλεται διαρκώς



Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών διατηρεί αυστηρή στάση τηρώντας το πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας. Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ράντιλι Τζιαμούσο, σημείωσε στη Daily Mail πως για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας των κρατουμένων δεν σχολιάζονται οι συνθήκες κράτησης ή οι λόγοι που οδηγούν στη μεταβολή των ημερομηνιών αποφυλάκισης.

Το χρονοδιάγραμμα της ποινής του έχει περάσει από σαράντα κύματα. Αρχικά, η αποφυλάκιση είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2028, ενώ στη συνέχεια μετατέθηκε για τις 21 Ιανουαρίου 2028, πριν επιβαρυνθεί εκ νέου φτάνοντας έως τη 2α Μαρτίου 2028. Η πρόσφατη απόφαση για τις 6 Φεβρουαρίου κλείνει -προς το παρόν- έναν κύκλο συνεχών ανακατατάξεων.

