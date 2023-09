I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Κυκλοφόρησε το trailer του παιχνιδιού με Ραχήλ Μακρή και Βαμβακούλα - iefimerida.gr

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο reality παιχνίδι του ΣΚΑΪ, «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here», με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα, που έχουν αναλάβει την παρουσίαση, να βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο.

Το ίδιο ισχύει και για τους celebrities που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι, και οι οποίοι σύντομα θα… θέλουν να φύγουν από εκεί.

Λίγο πριν αναχωρήσουν, η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Βαμβακούλας έπιασαν αιχμάλωτους τους δύο παρουσιαστές και τους απομόνωσαν σε μία εγκαταλειμμένη αποθήκη, με σκοπό να μάθουν όσα περισσότερα γίνεται για τους celebrities που θα συμμετέχουν.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Και η Ραχήλ Μακρή ανάμεσα στους συμμετέχοντες του reality παιχνιδιού

Στο σχετικό trailer, ο Γιώργος Λιανός, με μία κίνηση που θα ζήλευαν οι πιο διάσημοι πράκτορες επικίνδυνων αποστολών, απελευθερώνεται από τα δεσμά του και παγιδεύει τους απαγωγείς, στέλνοντάς τους να βρουν τους υπόλοιπους.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 28/9, για τον Άγιο Δομίνικο αναχώρησαν 13 παίκτες του παιχνιδιού καθώς και ο Γιώργος Λιανός, με τη Ραχήλ Μακρή να συμπληρώνει την ομάδα.

Η συνέχεια αναμένεται σύντομα επί της μικρής οθόνης!