Ο Ηλίας Ψινάκης για την Κατιάνα Μπαλανίκα: «Μου ρίχνει ένα χαστούκι, ανδρικό, κανονικό, στριφογύρισα» - iefimerida.gr

Σε ένα… άγριο περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Κατιάνα Μπαλανίκα αναφέρθηκε ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δέχθηκε ένα δυνατό χαστούκι για ασήμαντη αφορμή.

Οι δυο τους θυμήθηκαν διάφορες ιστορίες από τα παλιά στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Γηροκομείο». Μάλιστα, ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τότε, που σε μια θεατρική πρεμιέρα η Κατιάνα Μπαλανίκα τον πλησίασε γρήγορα και όντας ανυποψίαστος, δέχθηκε… επίθεση με τον Σάκη Ρουβά να τον σώζει από τα χειρότερα.



Ηλίας Ψινάκης: «Παρόλο που ήταν ένα τρομερό θηλυκό, κρύβει μέσα της ένα νταλικέρη»

Συγκεκριμένα ο Ηλίας Ψινάκης περιέγραψε: «Πάμε σε μία πρεμιέρα, η Κατιάνα ήταν πάντα μία τρομερή θεά. Παρόλο που ήταν ένα τρομερό θηλυκό, κρύβει μέσα της ένα νταλικέρη και είναι και πάρα πολύ τρελή».

Στη συνέχεια αποκάλυψε το επεισόδιο: «Πάμε σε μία πρεμιέρα, στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαρίνου στο θέατρο. Πρεμιέρα, κάμερες, φωτογράφοι, όλη η Αθήνα εκεί. Πριν χαιρετηθούμε, εγώ ήμουν με τον Σάκη και πρόσεχα μη φωτογραφηθεί, μην πει τίποτα, όλα αυτά. Έρχεται η Κατιάνα με τρομερή θηλυκότητα, αλλάζει σε φορτηγατζή και μου ρίχνει ένα χαστούκι, ανδρικό, κανονικό, στριφογύρισα. Ήταν έτοιμη να μου ρίξει κι άλλο χαστούκι, την κρατούσε ο Σάκης».



Μπαλανίκα: «Ο Σάκης με βούτηξε» - Ψινάκης: «Για να μη με σκοτώσεις»

«Ο Σάκης με βούτηξε» απάντησε η Κατιάνα Μπαλανίκα. «Για να μη με σκοτώσεις» τόνισε ο Ηλίας Ψινάκης ο οποίος συνέχισε λέγοντας: «Τη ρώτησα “Τι έκανα” και μου απαντάει “Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο;”. Με πλάκωσε στα χαστούκια στην πρεμιέρα επειδή νόμιζε ότι δεν την είχα πάρει τηλέφωνο».

«Δεν νόμιζα, δεν με είχες πάρει τηλέφωνο» εξήγησε η Κατιάνα Μπαλανίκα. «Καλά μη με δείρεις πάλι» σχολίασε με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ ο Ηλίας Ψινάκης.



