Ο Ηλίας Μαμαλάκης για τα 132 κιλά και το χειρουργείο που τον «έσωσε» - iefimerida.gr

Για τη χειρουργική επέμβαση που αποφάσισε να κάνει και τον «έσωσε» μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος είχε φτάσει να ζυγίζει 132 κιλά και δυσκολευόταν.

Ο γνωστός σεφ έκανε δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή «Breakfast@Star» και ήταν αποκαλυπτικός μιλώντας για την περίοδο που αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να μπορεί να ζει πιο άνετα.

Το πρόβλημα στις αρθρώσεις και η απελευθέρωση

Όπως είπε ο Ηλίας Μαμαλάκης, είχε γίνει δυσκίνητος καθώς τα 132 κιλά στα οποία είχε φτάσει τον δυσκόλευαν να περπατήσει και είχαν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα και στις αρθρώσεις του. «Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος προτιμά την εικόνα ενός αδύνατου άντρα: «Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος. Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός… Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι», δήλωσε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Η κλινική στη Γερμανία

Σε παλιότερη συνέντευξή του, το 2022, ο Ηλίας Μαμαλάκης είχε εξηγήσει ότι ήταν το 2007 που έκανε μια εγχείρηση στο στομάχι του και έχασε 54 κιλά, καθώς δεν μπορούσε καν να περπατήσει καλά. Έκτοτε είχε πάρει πάλι κάποια κιλά, οπότε πήγε σε μια κλινική στη Γερμανία και έκανε τη διαλειμματική νηστεία. «Έτρωγα έξι ώρες και τις δεκαοχτώ ήμουν νηστικός. Έχασα τα επιπλέον κιλά που είχα πάρει και από τότε παραμένω σταθερός», είχε πει τότε στη συνέντευξή του.