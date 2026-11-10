Ο Ηλίας Βρεττός τραγούδησε με πλανόδιο μουσικό σε κουτούκι στην Αθήνα -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μια αυθεντική, κεφάτη και γεμάτη μουσική στιγμή χάρισε ο Ηλίας Βρεττός, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους θαμώνες σε ιστορικό κουτούκι στο κέντρο της Αθήνας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατά τη διάρκεια του γεύματός του στην υπόγεια ταβέρνα «Δίπορτο», την προσοχή του Ηλία Βρεττού τράβηξε ένας πλανόδιος μουσικός που έπαιζε ακορντεόν, διασκεδάζοντας τους παρευρισκόμενους ανάμεσα στα τραπέζια του καταστήματος.

Χωρίς δισταγμό, ο τραγουδιστής ένωσε τη φωνή του με τον μουσικό και ερμήνευσε unplugged, χωρίς μικρόφωνο, γνωστά κομμάτια υπό τον ήχο του ακορντεόν, εκπλήσσοντας τους θαμώνες με την αυθόρμητη αυτή μουσική στιγμή.

Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο της απρόσμενης μουσικής συνύπαρξης δεν έμεινε μόνο εντός της ταβέρνας, καθώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης φρόντισε να το βιντεοσκοπήσει και να το αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης βίντεο με τα παραδοσιακά πιάτα που δοκίμασε, όπως φασολάδα και κρεατόσουπα, τονίζοντας την αυθεντικότητά τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στην παραδοσιακή υπόγεια ταβέρνα «Δίπορτο» της Κεντρικής Αγοράς για να απολαύσει το φαγητό του.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, την προσοχή του τράβηξε ένας πλανόδιος μουσικός που διασκέδαζε τον κόσμο παίζοντας ακορντεόν ανάμεσα στα τραπέζια.

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Ηλίας Βρεττός: Τραγούδια υπό τους ήχους του ακορντεόν

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Ηλίας Βρεττός έγινε «ένα» μαζί με τον μουσικό. Τραγουδώντας εντελώς unplugged, χωρίς μικρόφωνο, ερμήνευσε αγαπημένα κομμάτια υπό τον ήχο του ακορντεόν, εκπλήσσοντας τους θαμώνες.

Το σπάνιο στιγμιότυπο ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε το βίντεο

Το αυθόρμητο βίντεο συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες προβολές και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές του, που εξήραν την απλότητα και την αμεσότητά του.

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Μάλιστα ο τραγουδιστής ανέβασε και ακόμα ένα βίντεο με τα πιάτα που προτίμησαν να παραγγείλουν, επισημαίνοντας την αυθεντικότητα και τη νοστιμιά τους, μεταξύ των οποίων ήταν φασολάδα και κρεατόσουπα.