Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της: «Δεν του άρεσε η δουλειά μου» - iefimerida.gr

Από... σαράντα κύματα έχουν περάσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο σύντροφός της, Γιάννης Καραβασάνης, μια σχέση που ξεκίνησε μέσα από τα social media.

Όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο, η πρώτη επαφή είχε γίνει στο Facebook, με τα πράγματα να μην είναι τόσο εύκολα για εκείνη, καθώς, ενώ της άρεσε, ο ίδιος δεν καταλάβαινε για ποιον λόγο ασχολούνταν μαζί του.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε όλο το παρασκήνιο της γνωριμίας της με τον Γιάννη Καραβασάνη﻿ σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», εξηγώντας πώς ενώ παντρεύτηκαν στην Αμερική και χώρισαν, συναντήθηκαν ξανά στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια και πλέον ετοιμάζονται να παντρευτούν ξανά.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Τον άγχωνε πάρα πολύ ότι δεν θα με έβλεπε ποτέ»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επισήμανε αρχικά το γεγονός πως η δουλειά ήταν ένα αρνητικό στοιχείο για τον σύντροφό της: «Γνωριστήκαμε στο Facebook με τον Γιάννη. Γνωριζόμασταν πριν από την Αμερική. Γνωριστήκαμε σε φιλικό επίπεδο. Εμένα μου άρεσε, στον Γιάννη δεν ήξερα αν του πολυάρεσα. Δεν του άρεσε η δουλειά μου. Τον άγχωνε πάρα πολύ ότι δεν θα με έβλεπε ποτέ. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό το σενάριο και δεν καταλάβαινε για ποιον λόγο ασχολούμαι μαζί του», είπε.

Έπειτα, το μοντέλο περιέγραψε την επανασύνδεσή τους: «Υπάρχει ένα παρελθόν, χωρίζουμε και γυρνάω εγώ στην Ελλάδα. Μετά τον ξαναείδα στο δρόμο. Ήμασταν μαζί με δύο κοπέλες, μετά από μία εκδήλωση, τον είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο στην πλατεία Κολωνακίου. Του φώναξα "Γιαννάκη, που είσαι; Έλα να πούμε τα νέα μας", ήπιαμε ένα ποτό, ήπιαμε ένα δεύτερο και ξαναβρεθήκαμε. Η πρόταση γάμου έχει γίνει. Θέλουμε να παντρευτούμε, αλλά όντως δεν το έχουμε προγραμματίσει. Είμαι αρραβωνιασμένη έναν χρόνο, να μην το χαρώ; Την πρώτη φορά δεν είχαμε αρραβωνιαστεί, μας έλειπε αυτό το βήμα».

Η πρόταση γάμου και το μονόπετρο

Πλέον, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να ακολουθήσει κοινή πορεία. Ο Γιάννης Καραβασάνης έκανε πρόταση γάμου στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου τον Ιούνιο του 2025 και η ίδια το είχε αποκαλύψει μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της είχε δώσει. Όπως έχει αναφέρει το μοντέλο, επιθυμούν ο γάμος τους να γίνει σε κλειστό κύκλο, ωστόσο δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι στιγμής οι προετοιμασίες.

