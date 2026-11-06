Η Ηλιάνα Μαχρέμη για την σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα: «Νιώθω τυχερή που τον γνώρισα - Πολλές θα ήθελαν να είναι στη θέση μου» - iefimerida.gr

Για την σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα μίλησε για πρώτη φορά αφού έγινε γνωστός ο δεσμός του, η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.

Η σχέση του ζευγαριού είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα Οκτωβρίου ενώ πρόσφατα ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε σε επίδειξη μόδας για να στηρίξει το μοντέλο σύντροφό του.

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H 32χρονη Ηλιάνα Μαχρέμη – η οποία τώρα σπουδάζει δημοσιογραφία και θα της άρεσε «να λέει τις ειδήσεις» - μίλησε για πρώτη φορά για την σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα, δηλώνοντας ότι «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

«Με γοήτευσε ο χαρακτήρας του - Πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου»

Όπως αποκάλυψε το μοντέλο, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας και την γοήτευσε η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του γνωστού δικηγόρου.

«Είναι πανέξυπνος, έχει καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου» είπε στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στο «Πρωινό» η νέα - και κατά 22 χρόνια νεότερη - σύντροφος του Απόστολου Λύτρα.

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«Καμαρώνει που είμαι μοντέλο»

Η Ηλιάνα Μαχρέμη αποκάλυψε επίσης ότι ένιωσε πολύ όμορφα όταν ο σύντροφός της την παρακολούθησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week και ότι ο ίδιος π Απόστολος Λύτρας καμαρώνει που η σύντροφός του είναι μοντέλο.

«Με θαυμάζει, είναι υποστηρικτικός, θεωρώ ότι καμαρώνει, του αρέσει και έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι» είπε χαρακτηριστικά.

«Περνάμε όμορφα - δεν σκεφτόμαστε τον γάμο»

Το μοντέλο δήλωσε ότι ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδια της γιατί για αυτή προέχουν τα επαγγελματικά της σχέδια.

«Ετοιμάζομαι για έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό και θέλω να γυρίσω με το Στέμμα. Οπότε προέχει η Ευρώπη και έχει ο θεός» είπε.

Όπως δήλωσε ακόμα η Ηλιάνα Μαχρέμη για την σχέση του, είναι «κάτι φρέσκο, καινούριο, κυλάει πολύ όμορφα και περνάμε πολύ ωραία» ενώ για αυτή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την διαφορά ηλικίας - «ίσως επειδή είναι ένας πολύ όμορφος άνδρας και δεν το βλέπω» τόνισε χαρακτηριστικά.