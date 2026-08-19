 Η Αγγελική Ηλιάδη έληξε τη συνεργασία με τον μάνατζέρ της με μία μακροσκελή ανακοίνωση: «Ξεπέρασε τα όρια» - iefimerida.gr
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Η Αγγελική Ηλιάδη έληξε τη συνεργασία με τον μάνατζέρ της με μία μακροσκελή ανακοίνωση: «Ξεπέρασε τα όρια»

Αγγελική Ηλιάδη
Αγγελική Ηλιάδη / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια», τονίζει σε ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη.

Με αυτά τα λόγια, η τραγουδίστρια, κάνει γνωστή τη λήξη της συνεργασίας της με τον συνεργάτη και μάνατζέρ της Χρήστο Παπαμήτρου.

«Οι επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά»

Στην ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη γραφει τα εξής:

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«Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω τη λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου.

Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα.

Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Από σήμερα, λοιπόν, οι επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».

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H ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη

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