Ηλεκτρολόγος με 50 χρόνια εμπειρίας: «Είχαν χρυσές βρύσες και μπάνια με μαύρο μάρμαρο, αλλά ήθελαν να κάνουν οικονομία στα ηλεκτρικά» - iefimerida.gr

Μια απίστευτη ιστορία από την πολυετή επαγγελματική του πορεία μοιράστηκε ένας Ισπανός ηλεκτρολόγος, ο Βίκτορ Μαρτίν.

Ειδικότερα, περιέγραψε πώς οι ιδιοκτήτες μιας πολυτελούς κατοικίας, παρά τα ακριβά υλικά που είχαν επιλέξει, επιχείρησαν να περιορίσουν το κόστος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Η απόφασή τους, σύμφωνα με την αφήγησή του, είχε καταστροφική κατάληξη.

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«Είχαν χρυσές βρύσες και μπάνια με μαύρο μάρμαρο, αλλά ήθελαν να κάνουν οικονομία στα ηλεκτρικά»

Ο Βίκτορ Μαρτίν, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των ηλεκτρολόγων, μίλησε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Youtube για ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Σύμφωνα με την εξιστόρησή του, εργαζόταν σε μία κατοικία με εντυπωσιακή πολυτέλεια: χρυσές βρύσες, μπάνια επενδυμένα με μαύρο μάρμαρο και ιδιαίτερα ακριβές διακοσμητικές επιλογές.

Όταν, όμως, ήρθε η ώρα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, οι ιδιοκτήτες θέλησαν να εξοικονομήσουν χρήματα, επιλέγοντας διακόπτες που κόστιζαν μόλις 50 λεπτά ο καθένας. Ο έμπειρος ηλεκτρολόγος αρνήθηκε να προχωρήσει στην εγκατάσταση, θεωρώντας ότι η επιλογή αυτή δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους. «Πήγαν σε μια αποθήκη και ζήτησαν διακόπτες των 50 λεπτών. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να το κάνω, γιατί το σπίτι θα πιάσει φωτιά. Και έφυγα», αφηγήθηκε.

Η συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, τον δικαίωσε με τον χειρότερο τρόπο: μόλις τρεις ημέρες αφότου οι ιδιοκτήτες εγκαταστάθηκαν στο σπίτι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Η πολυτέλεια δεν εγγυάται την ασφάλεια

Η ιστορία αναδεικνύει ένα συχνό λάθος στις ανακαινίσεις κατοικιών: οι ιδιοκτήτες επενδύουν μεγάλα ποσά σε όσα φαίνονται, όπως τα έπιπλα, οι επενδύσεις και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες, αλλά επιχειρούν να περιορίσουν τις δαπάνες στις υποδομές που παραμένουν κρυμμένες στους τοίχους.

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Ο Μαρτίν και ο γιος του, Ροντρίγκο, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο, υπογράμμισαν ότι οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και εγκαταστάσεις αερίου πρέπει να ελέγχονται και να αναβαθμίζονται, ιδιαίτερα όταν ανακαινίζονται παλαιότερα ακίνητα.

Διαφορετικά, μια κατοικία μπορεί να μοιάζει ολοκαίνουργια, ενώ πίσω από τις ακριβές επενδύσεις της εξακολουθούν να υπάρχουν παλιές ή προβληματικές υποδομές.