Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα για την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της και τον καρκίνο του συζύγου της [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια πλευρά της που δεν γνωρίζουμε έδειξε χθες η Ιβάνκα Τραμπ, ξεσπώντας σε δάκρυα ότα μιλούσε για τις γυναίκες που διαμόρφωσαν τη ζωή της.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ιβάνκα Τραμπ εξέφρασε τη θλίψη της που τα παιδιά της δεν γνώρισαν τη γιαγιά τους, Ιβάνα, και την ευγνωμοσύνη της για τη γιαγιά της, «Μπάμπι», που ζει μαζί τους. Τόνισε τη σημαντική επιρροή τους και χαρακτήρισε τη μητέρα της «εξαιρετική».

Αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο για να προτεραιοποιήσει τα παιδιά της, ξεκινώντας ψυχοθεραπεία. Αυτό συνέβη εν μέσω της μάχης του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και της απώλειας της μητέρας της, σηματοδοτώντας μια περίοδο μετάβασης.

Παρακολούθησε ζωντανά στην τηλεόραση την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρα της στην Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο του 2023, νιώθοντας τρομοκρατημένη και την ανάγκη να προστατέψει τα παιδιά της. Παρόλα αυτά, αργότερα αποκάλυψε ότι συγχώρεσε τον δράστη για τις πράξεις του.

Οι πρόσφατες οικογενειακές προκλήσεις, όπως η απώλεια της μητέρας, η απόπειρα δολοφονίας του πατέρα και τα προβλήματα υγείας του συζύγου της, δίδαξαν την Ιβάνκα Τραμπ να μη θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή.

Η 44χρονη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε μια συνέντευξη στο podcast «Diary of a CEO» όπου και μίλησε τόσο για την μητέρα της και τη γιαγιά της, τη μάχη του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, ενώ περιέγραψε πώς παρακολούθησε τον πατέρα του να δέχεται πυροβολισμούς στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια μαζί με τα δύο της παιδιά.



Ωστόσο, η πιο φορτισμένη στιγμή της ήταν όταν εξέφρασε τη λύπη της που τα τρία της παιδιά – η Αραμπέλα, ο Τζόζεφ και ο Θίο – δεν θα γνωρίσουν τη γιαγιά τους, Ιβάνα Τραμπ, η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από πτώση στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων που η δική της γιαγιά – η μητέρα της Ιβάνα, Μαρί Ζελνίτσκοβα – ζει μαζί τους στη Φλόριντα. Με το παρατσούκλι «Μπάμπι», η Ιβάνκα Τραμπ είπε ότι εκείνη μεγάλωσε την ίδια και τους αδερφούς της, Ντόναλντ τζούνιορ και Έρικ, όταν ήταν παιδιά.



«Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας» είπε η Ιβάνκα, προσθέτοντας ότι εκτιμά τις ιστορίες που διηγείται η «Μπάμπι» στα παιδιά της. «Τους λέει ιστορίες για τη μητέρα μου, την οποία δυστυχώς δεν γνώρισαν» είπε ιδιαίτερα συγκινημένη και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.



«Τρέφω πολλή αγάπη γι’ αυτή τη γυναίκα» είπε καθώς δάκρυζε, σημειώνοντας: «Αυτό δεν μου συμβαίνει συχνά». «Μου έμαθε τόσα πολλά για την αγάπη. Είναι δύσκολο να τη βλέπω τώρα που παλεύει». Στη συνέχεια ψιθύρισε: «Ίσως να χρειαστώ ένα χαρτομάντηλο» με έναν συνεργάτη της να της φέρνει ένα για να σκουπίσει τα μάτια της.



Στη συνέχεια, μιλώντας για τη μητέρα της, την χαρακτήρισε «εξαιρετική». «Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το να δίνεις πρόθεση σε ό,τι κάνεις» είπε, συγκινημένη ξανά. «Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος» πρόσθεσε, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.



«Η απώλεια ενός γονέα σε επηρεάζει διαφορετικά, ξέρεις – ειδικά όταν συμβαίνει απρόσμενα, ειδικά μετά την περίοδο του κορωνοϊού, που κατά κάποιον τρόπο στέρησε από πολλούς από εμάς τόσα χρόνια» σημείωσε.



Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ιβάνκα Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον με την οικογένειά της — υπηρετώντας στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της — ενώ η μητέρα της ήταν στη Νέα Υόρκη. Η Ιβάνκα, η οποία είχε διατελέσει σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της, επέλεξε να μην επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στη δεύτερη θητεία του, λέγοντας ότι ήθελε να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά της.

Η μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο

Αποκάλυψε επίσης ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο το 2020. Εκείνη την περίοδο, ο Κούσνερ έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Όπως είπε, στράφηκε στην ψυχοθεραπεία λόγω «κάποιων δυσκολιών γύρω από την υγεία του Τζάρεντ. Μόλις είχα φύγει από την Ουάσινγκτον. Η ζωή μας βρισκόταν σε μετάβαση. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο του θυρεοειδούς και στη συνέχεια πέθανε η μητέρα μου».

Ο Κούσνερ πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον λαιμό του ενώ υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όπως αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του. Και το 2022, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στον θυρεοειδή.

«Είδα live στην τηλεόραση την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ιβάνκα περιέγραψε επίσης πώς παρακολούθησε «σε πραγματικό χρόνο» την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρα της στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο του 2023.

Εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, περνώντας χρόνο στην πισίνα με δύο από τα παιδιά της. Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, κι έτσι είδε την επίθεση να εξελίσσεται στις ειδήσεις. «Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως», είπε. «Ήταν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πριν καν σηκωθεί ξανά όρθιος».

«Ήμουν τρομοκρατημένη, φοβήθηκα και ένιωσα την ανάγκη να προστατεύσω τα παιδιά μου» είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι καθώς έβλεπε τον πατέρα της να σηκώνεται και να αποχωρεί από τη σκηνή, περικυκλωμένος από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας, κατάλαβε ότι «ήταν καλά» , συμπληρώνοντας: «Απλώς ήξερα ότι δεν ήταν η ώρα του».



Αποκάλυψε επίσης ότι έχει συγχωρήσει τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας, Τόμας Κρουκς, για τις πράξεις του. «Η συγχώρεση είναι κάτι δύσκολο σε αυτή την περίπτωση, αλλά νομίζω ότι πρέπει» είπε, προσθέτοντας για τον πατέρα της: «Το ότι ζει ήταν ευλογία».



Τα μαθήματα ζωής που αποκόμισε η Ιβάνκα Τραμπ

Τέλος, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε για τα μαθήματα ζωής που αποκόμισε μετά την απώλεια της μητέρας της, την παραλίγο απώλεια του πατέρα της και τα προβλήματα υγείας του συζύγου της. «Δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο στη ζωή, και το έχω μάθει αυτό με πολλούς τρόπους», είπε. «Όταν η μητέρα μου έφυγε πρόωρα, όταν ο σύζυγός μου πέρασε μια περιπέτεια με τον καρκίνο. Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο».