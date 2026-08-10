Οι εναλλακτικές διακοπές της Ιβάνκα Τραμπ: Στην Ισλανδία, με γαλότσες αλλά και μαγιό στη διάσημη blue lagoon - iefimerida.gr

Εναλλακτικές διακοπές μακριά από τη ζέστη του καλοκαιριού επέλεξε η Ιβάνκα Τραμπ με την οικογένειά της, που ταξίδεψαν στην Ισλανδία.



Η μεγαλύτερη κόρη του Αμερικανού προέδρου, η οποία στο παρελθόν επισκέφθηκε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιράστηκε στο Instagram αρκετές εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από τις οικογενειακές στιγμές στην Ισλανδία.



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Οικογενειακή απόδραση στην Ισλανδία για την Ιβάνκα Τραμπ

Στις φωτογραφίες, η 44χρονη Ιβάνκα και ο 45χρονος Τζάρεντ Κούσνερ απολαμβάνουν τα τοπία της χώρας, ενώ σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο το ζευγάρι ποζάρει μαζί μπροστά σε έναν καταρράκτη.



Ένα ρομαντικό στιγμιότυπο της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ

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Σε ένα άλλο ρομαντικό στιγμιότυπο, ο Κούσνερ έχει στην αγκαλιά του τη σύζυγό του ενώ ανταλλάσσουν ένα φιλί, με τους δυο τους να φορούν γαλότσες και να είναι ντυμένοι ζεστά.



Στο ταξίδι συνοδεύονταν από τα τρία παιδιά τους, την Αραμπέλα, τον Τζόζεφ και τον Θίοντορ, με μια οικογενειακή φωτό να δείχνει και τους πέντε έξω από ένα ρουστίκ σπίτι, περιτριγυρισμένο από καταπράσινη βλάστηση.

Στη Blue Lagoon η Ιβάνκα και οι γιοι της

Η οικογένεια επισκέφθηκε επίσης την Blue Lagoon – μια γεωθερμική γαλάζια λίμνη, με την Ιβάνκα να ποζάρει με λευκό μπικίνι στα ιαματικά νερά.



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Οι γιοι της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ