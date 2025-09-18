Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ πριν από τον θάνατό του -Ενας κομψός κύριος [εικόνες] - iefimerida.gr

Οι τελευταίες φωτογραφίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ πριν από τον θάνατό του τον έδειχναν να κάνει αυτό που αγαπούσε, να υποστηρίζει την ανάγκη για περιβαλλοντική αλλαγή.

Πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Σιμπίλ Σάγκαρς, παρευρέθηκαν στην τελετή βράβευσης του Ιδρύματος του Πρίγκιπα Αλβέρτου το 2021, που πραγματοποιήθηκε στο Grimaldi Forum στο Μονακό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη την εποχή, ο Ρέντφορντ και η Γερμανίδα καλλιτέχνιδα πόζαραν για φωτογραφίες στην ετήσια εκδήλωση, η οποία τιμά εξέχουσες προσωπικότητες και οργανισμούς για τη βαθιά τους δέσμευση στη διαφύλαξη του πλανήτη.

Η τελευταία εμφάνιση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε ένα λευκό κοστούμι με καφέ μπότες, ενώ η σύζυγός του ένα λευκό φόρεμα και μποτάκια.

Ο Ρέντφορντ κρατούσε το χέρι της καθώς πόζαραν για φωτογραφίες και συνομίλησαν με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Ο Χολιγουντιανός σταρ, ο οποίος είχε κερδίσει ειδικό βραβείο στην ίδια τελετή το 2019, υπήρξε εξέχων ακτιβιστής, γνωστός για το έργο του στην περιβαλλοντική προστασία, τα ζητήματα των ιθαγενών Αμερικανών και τις τέχνες.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη σύζυγό του / Φωτογραφία: SGP / ddp USA / Profimedia

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2005, εκείνος και ο γιος του, Τζέιμς Ρέντφορντ, ίδρυσαν τη δική τους ανεξάρτητη περιβαλλοντική ΜΚΟ, το Redford Center, η οποία ήταν αφιερωμένη στη δημιουργία ταινιών με περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 89 ετών.

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο σπίτι του στο Σάντανς, στα βουνά της Γιούτα - το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από αυτούς που αγαπούσε. Θα μας λείψει πολύ. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην τελευταία του εμφάνιση / Φωτογραφία: SGP / ddp USA / Profimedia

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρόμπερτ πέθανε στον ύπνο του, ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.

Εκτός από τη Σάγκαρς, ο Ρόμπερτ αφήνει πίσω του δύο παιδιά, τη Σόνα, 64 ετών, και την Έιμι, 54 ετών, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Λόλα βαν Βάγκενεν, καθώς και επτά εγγόνια.

Η Βάγκενεν και ο ηθοποιός που ήταν παντρεμένοι από το 1958 έως το 1985, απέκτησαν δύο γιους, τον Σκοτ, που πέθανε σε ηλικία 2 μηνών από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, και τον Τζέιμς, που έφυγε από τη ζωή το 2020 από καρκίνο του ήπατος.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα νιάτα του / Φωτογραφία: AP Photo

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από μια μακρά καριέρα γεμάτη με υποκριτικούς και σκηνοθετικούς ρόλους, καθώς και πολλά βραβεία, ο Ρέντφορντ ανακοίνωσε το 2018 ότι θα αποσυρόταν από την υποκριτική.

Ωστόσο, επανεμφανίστηκε στην οθόνη για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, τον περασμένο Μάρτιο, σε μια cameo εμφάνιση στη σειρά Dark Winds.