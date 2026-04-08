Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Είμαι επιζήσασα κακοποίησης και τραυμάτων» - iefimerida.gr

Τα δύσκολα παιδικά της χρόνια περιέγραψε η ηθοποιός Μαρία Κίτσου σε μια εξομολόγηση ψυχής που την έκανε να μην αντέξει και να ξεσπάσει σε λυγμούς.

Η Μαρία Κίτσου άνοιξε την καρδιά της στο vidcast «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε πως είναι επιζήσασα κακοποίησης, καθώς υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα της όταν ήταν παιδί. Ακόμα, εξήγησε πως είχε προσπαθήσει να φύγει από το σπίτι της νωρίτερα, αλλά δεν είχε τη στήριξη της οικογένειάς της και δεν τα κατάφερε.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή που η Μαρία Κίτσου λύγισε και ξέσπασε σε δάκρυα, όταν περιέγραψε ένα βίαιο περιστατικό που είχε ζήσει στα χέρια του πατέρα της.

Το βίαιο περιστατικό στα χέρια του πατέρα της

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο... Πήγαμε στην Αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου. Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω. Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Γενικά ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν το έκανε αυτό... ήταν πιο δύσκολα για εκείνον», περιέγραψε συγκινημένη.

Όπως είπε η ίδια στη συνέχεια, ευτυχώς κατάφερε να ξεφύγει από τις άσχημες καταστάσεις και πλέον «είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης», όπως τόνισε. Ωστόσο, η ερώτηση που την έκανε να ξεσπάσει ήταν για το τι θα έλεγε στη μικρή Μαρία αν την είχε τώρα μπροστά της. «Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δεν θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολλή ανάγκη να το ακούσει», είπε με δάκρυα στα μάτια.