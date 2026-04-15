Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον «Ευαγγελισμό», στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου [βίντεο] - iefimerida.gr

Στο Νοσοκομείο του «Ευαγγελισμού» έφτασε λίγο μετά τις 12:30 η Σταματίνα Τσιμτσιλή, για να βρεθεί κοντά στη συνεργάτιδά της και φίλη Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η παρουσιάστρια έφτασε στον «Ευαγγελισμό» για να σταθεί στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία περνά δύσκολες στιγμές καθώς ο σύζυγός της και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μετά από εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη νωρίτερα το πρωί.

Σημειώνεται πως η Τίνα Μεσσαρπούλου αποχώρησε εσπευσμένα από το πάνελ της εκπομπής «Happy Day», όπου και εργάζεται, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον σύζυγό της.