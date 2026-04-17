Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει και τραγουδάει για το χάος που επικρατεί παγκοσμίως: «Επειδή ο κόσμος δεν πάει καλά…» - iefimerida.gr

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει με νέο τραγούδι έπειτα από 6 χρόνια και με τους στίχους μάς παροτρύνει: «Ας χορέψουμε πάνω από την άβυσσο, στις άκρες των κορυφών».

Η διάσημη τραγουδίστρια συνοδεύει την ανακοίνωση της επιστροφής της στη σκηνή με το «Dansons», μια μπαλάντα που υπογράφει ο αγαπημένος της συνθέτης Ζαν Ζακ Γκολντμάν, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή.

«Ας πετάξουμε, ας προχωρήσουμε, ας χορέψουμε… Επειδή ο κόσμος δεν πάει καλά…», τραγουδάει η 58χρονη καλλιτέχνιδα σε αυτό το γαλλικό τραγούδι σε αργό ρυθμό.

Η Ντιόν εξυμνεί σε αυτούς τους στίχους το αγωνιστικό πνεύμα και τη δύναμη ψυχής απέναντι στο χάος που επικρατεί παγκοσμίως, αλλά και σε συνάρτηση με τα προβλήματα υγείας της.

Η Σελίν Ντιόν θα δώσει 16 συναυλίες

Η καλλιτέχνιδα -με 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία της- ανακοίνωσε την 30ή Μαρτίου την επιστροφή της στη σκηνή, έπειτα από 6 χρόνια μακριά από το κοινό, εξαιτίας της πανδημίας Covid και των επίμονων προβλημάτων υγείας.

Η Σελίν Ντιόν θα δώσει 16 συναυλίες στην Paris La Défense Arena, για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Δείτε το επίσημο βίντεο του νέου τραγουδιού της Σελίν Ντιόν «Dansons»

Η Σελίν Ντιόν είχε πάρει αυτό το νέο τραγούδι με την υπογραφή του Ζαν Ζακ Γκολντμάν το 2020, όμως το ηχογράφησε φέτος, σύμφωνα με τη Sony.

Το βίντεοκλιπ του Dansons δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εκεί βλέπουμε ζευγάρια να στροβιλίζονται σε εμβληματικά αξιοθέατα του Παρισιού ή σε σκηνές της καθημερινότητας, όπως στις όχθες του Σηκουάνα, κοντά στην Όπερα ή τον σιδηροδρομικό σταθμό Saint Lazare.

Η Σελίν Ντιόν είχε εμφανιστεί στην περσινή Eurovision με βιντεοσκοπημένο μήνυμα

«Ήταν το 2020, ο κόσμος είχε σταματήσει και οι άνθρωποι χόρευαν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους», αφηγήθηκε ο Ζαν Ζακ Γκολντμάν σε ένα δελτίο Τύπου. «Έξι χρόνια αργότερα, δεν υπάρχει πλέον ιός, όμως δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να αλλάξουμε ούτε μια λέξη, καθώς ο κόσμος δεν είναι καλύτερος και εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε ''πάνω από την άβυσσο''».

Η σπάνια, ανίατη νευρολογική διαταραχή

«Είμαι πραγματικά καλά, νιώθω καλά, νιώθω δυνατή. Είμαι έτοιμη!» είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωνε την επιστροφή της στη σκηνή. Η τραγουδίστρια διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου, μια σπάνια, ανίατη νευρολογική διαταραχή.

Αναμένεται να δώσει 16 συναυλίες μπροστά σε 30.000 ανθρώπους κάθε φορά, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, στην Paris La Défense Arena, που βρίσκεται στη Ναντέρ, κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα. Το πρώτο σόου έχει προγραμματιστεί για τη 12η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

