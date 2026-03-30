Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή: Ανακοίνωσε 10 συναυλίες στο Παρίσι, «είμαι ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη» - iefimerida.gr

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή: Ανακοίνωσε 10 συναυλίες στο Παρίσι, «είμαι ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη»

Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP
Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή και ετοιμάζεται για συναυλίες στο Παρίσι, μετά από απουσία έξι ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, επιβεβαιώνοντας τις φήμες, ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή της Γαλλίας, καθώς θα δώσει 10 συναυλίες τον Σεπτέμβριο.

Η Σελίν Ντιόν επέλεξε να ανακοινώσει την επιστροφή της στη σκηνή την ημέρα των γενεθλίων της, ενθουσιάζοντας τους φαν που ανυπομονούν να την απολαύσουν.

Το μήνυμα της Σελίν Ντιόν

Σε μήνυμά της στο Instagram, η τραγουδίστρια χαρακτήρισε την επιστροφή της ως «το καλύτερο δώρο της ζωής μου». «Είμαι πανέτοιμη να το κάνω αυτό», είπε στους θαυμαστές της. «Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, νιώθω ενθουσιασμένη προφανώς και, φυσικά, λίγο αγχωμένη».

Σχετικά με την υγεία της, η Σελίν Ντιόν είπε: «Είμαι μια χαρά, φροντίζω την υγεία μου, νιώθω καλά. Τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμη και λίγο χορό.

«Αλλά πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό: Τα τελευταία αυτά χρόνια, κάθε μέρα που περνούσε, ένιωθα τις προσευχές και την υποστήριξή σας, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Είμαι ευγνώμων σε όλους σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ».

Τα εισιτήρια για την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις θα τεθούν σε πώληση από τις 7 Απριλίου. Η ζήτηση αναμένεται να είναι τεράστια, αλλά οι θαυμαστές μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην επίσημη ιστοσελίδα της από την Τρίτη 31 Μαρτίου.

