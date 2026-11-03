Η Ριάνα εντυπωσιάζει με δαντελένια εσώρουχα και τα νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια [εικόνες] - iefimerida.gr

Στα κόκκινα «ντύθηκε» η Ριάνα για τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων της, κλέβοντας παράλληλα την παράσταση στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η δημοφιλής τραγουδίστρια ποζάρει για τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια του brand της, Savage X Fenty, φορώντας ένα κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και μαύρες κάλτσες. Το σκηνικό πλαισιώνεται από στολισμένα δέντρα και τυλιγμένα δώρα, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ριάνα απευθύνεται στους θαυμαστές της, γράφοντας «Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και αποθεωτικά σχόλια στα social media με εικονίδια φωτιάς και καρδιές.

Η νέα καμπάνια της σταρ έρχεται σε μια περίοδο έντονης επικαιρότητας, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη που έκανε για την ύπαρξη ενός τεράστιου αρχείου με ακυκλοφόρητα τραγούδια, σχεδόν μια δεκαετία μετά το τελευταίο της άλμπουμ.

Σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί πως διαθέτει περίπου 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια. Η δήλωσή της, αν και δεν συνοδεύτηκε από ημερομηνία κυκλοφορίας, προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της παγκοσμίως.

Η δημοφιλής 38χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε τους ακολούθους της μέσα από τον λογαριασμό του brand Savage X Fenty στο Instagram, όπου πόζαρε με κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και ψηλές μαύρες κάλτσες.

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Το εορταστικό σκηνικό συμπλήρωναν χριστουγεννιάτικα δέντρα στολισμένα με κόκκινες και ροζ κορδέλες, καθώς και δώρα τυλιγμένα με ασημένιο περιτύλιγμα.

Ριάνα: «Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω»

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, «Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές», με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν στα σχόλια, κατακλύζοντας τη δημοσίευση με εικονίδια φωτιάς και κόκκινες καρδιές.

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Η νέα καμπάνια έρχεται σε μια περίοδο που το όνομα της σταρ βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, λίγο μετά την αποκάλυψή της για το τεράστιο αρχείο με ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχει συγκεντρώσει, σχεδόν μία δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της ολοκληρωμένου άλμπουμ.

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Στο… συρτάρι 170 τραγούδια

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για τη Fenty Beauty, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε πόσα ακυκλοφόρητα τραγούδια έχει στην κατοχή της.

Αφού αρχικά κοίταξε αλλού και χαμογέλασε, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει περίπου 170 τραγούδια που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας.

Παρόλο που δεν αποκάλυψε πότε σκοπεύει να διαθέσει το υλικό αυτό στο κοινό, η τοποθέτησή της προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους εκατομμύρια θαυμαστές της ανά τον κόσμο.

