Διαθέτει καταφύγιο, ιδιωτική λίμνη και κινηματογράφο: Πωλήθηκε για 315 εκατ. ευρώ η Providence House, η πιο ακριβή βίλα του Λονδίνου - iefimerida.gr

Η βίλα «Providence House» στο Τσέλσι του Λονδίνου πωλήθηκε έναντι 315 εκατ. ευρώ και έγινε η πιο ακριβή κατοικία στην ιστορία της πόλης.



Φανταστείτε μια τεράστια έπαυλη όπου οι αυστηρές και κομψές γραμμές της γεωργιανής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής κρύβουν τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας και την απόλυτη πολυτέλεια του 21ου αιώνα.

Πρόκειται -όπως αναφέρει ο ιταλικός ιστότοπος «ilfattoquotidiano.it»-, για ένα σπίτι βυθισμένο στο πράσινο, με δικό του οπωρώνα, ιδιωτική λίμνη και μια καταπράσινη θερμοκηπιακή έκταση γεμάτη εσπεριδοειδή, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει καταφύγιο-θωρακισμένο δωμάτιο και ιδιωτικό σπα.

Έτσι είναι το «Providence House», η έπαυλη που μόλις κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και έγινε η πιο ακριβή κατοικία στην ιστορία του Λονδίνου.

Βρίσκεται στη γειτονιά του Τσέλσι, λίγα βήματα από τους κήπους που φιλοξενούν κάθε χρόνο τη διάσημη ανθοκομική έκθεση «Chelsea Flower Show», και με θέα στον Τάμεση από την περιοχή του Βασιλικού Νοσοκομείου.

Η βίλα πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 275 εκατομμυρίων λιρών, περίπου 315 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό εισέπραξε ο Νικ Κάντι, 53 ετών, μεγιστάνας ακινήτων και από τον Δεκέμβριο του 2024 ταμίας του ακροδεξιού κόμματος Reform, υπό την ηγεσία του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η ταυτότητα του πλούσιου αγοραστή παραμένει άγνωστη, όπως συνηθίζεται σε συναλλαγές της παγκόσμιας υπερελίτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Financial Times», η έπαυλη δεν βρισκόταν επίσημα στην αγορά και η πώληση ολοκληρώθηκε μέσω ιδιωτικής διαπραγμάτευσης με τη διαχείριση της «﻿Sotheby's - Διεθνή Ακίνητα/Κτηματομεσιτικά».

Αρχικά, ο Κάντι είχε αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση να πουλήσει το σπίτι, απειλώντας ακόμη και με νομικές ενέργειες όσους το ισχυρίζονταν, αλλά ήταν αδύνατον να αρνηθεί την προσφορά που δέχτηκε.

Αρχιτεκτονική και ιστορία

Πίσω από τη φαινομενικά αυστηρή πρόσοψη της βίλας «Providence House» κρύβεται μια ιστορία συνδεδεμένη με την υψηλή κοινωνία. Κατασκευασμένη το 1809 από τον αρχιτέκτονα της εποχής Τζον Σόουν, και παλαιότερα γνωστή ως Γκόρντον Χάουζ, φιλοξένησε ακόμη και την κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γουόλπολ.

Η σημερινή, τριώροφη δομή της, εντυπωσιάζει: δεκαπέντε υπνοδωμάτια, δεκαοκτώ μπάνια και διαμερίσματα για τέσσερα μέλη προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Επίσης, ιδιωτικός κινηματογράφος, μπαρ, γυμναστήριο με σάουνα και χαμάμ, μία πισίνα εξωτερική και μία δεύτερη, υπόγεια πισίνα.

Επενδύσεις και ανακαίνιση

Η έπαυλη περιήλθε στην οικογένεια Κάντι το 2012, όταν ο αδελφός του Νικ, Κρίστιαν, την αγόρασε για 75.000.000 λίρες (περίπου 86.000.000 ευρώ). Δύο χρόνια αργότερα πέρασε στον Νικ, ο οποίος έκανε ριζική αρχιτεκτονική ανακαίνιση, άλλαξε το όνομά της και κατοίκησε εκεί κατά τη διάρκεια του γάμου του με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Χόλι Βάλανς.

Χόλι Βάλανς και Νικ Κάντι / Φωτογραφία: AP

Με τον καιρό, η «Providence House» έγινε και σημείο πολιτικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας. Το 2024, ο Κάντι, που είχε δωρίσει πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες στο κόμμα του Φάρατζ και είχε ταξιδέψει στο Μαρ-α-Λάγκο για να συναντήσει τον Έλον Μασκ, διοργάνωσε εκεί δεξίωση για συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή και του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Αγοραπωλησία πολυτελείας

Η πώληση αυτή σφραγίζει την πορεία του Νικ Κάντι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του αγοράζοντας ένα μικρό διαμέρισμα στο Ίρλς Κορτ με δάνειο 6.000 λιρών από τη γιαγιά του, και κατάφερε να αναδιαμορφώσει την πολυτελή αγορά του Λονδίνου με εμβληματικά έργα όπως τα διαμερίσματα One Hyde Park στο Νάιτσμπριτζ.

Με αυτή την πώληση, το Λονδίνο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρωτεύουσα των δισεκατομμυριούχων, ενημερώνοντας την κατάταξη των ακριβών πωλήσεων ακινήτων. Το προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ ήταν το 2020, όταν ο Κινέζος μεγιστάνας Τσεούνγκ Τσουνγκ-κιου αγόρασε μια έπαυλη 45 δωματίων στο Νάιτσμπριτζ για 200 εκατομμύρια λίρες.

Πρόσφατα, το 2024, το σπίτι The Holme στο Regent’s Park πουλήθηκε για 139 εκατ. λίρες, ενώ στην ίδια περιοχή του Τσέλσι ο σχεδιαστής Τομ Φορντ είχε αποκτήσει βίλα για πάνω από 80.000.000 λίρες.

Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στην κατοικία του Νορβηγού εφοπλιστή Τζον Φρέντρικσεν, που πρόκειται να βγει σύντομα προς πώληση και υπόσχεται να αμφισβητήσει το νέο εκπληκτικό ρεκόρ της «Providence House».