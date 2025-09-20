Η Πηνελόπη Πλάκα πόσταρε φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Σέριφο, με μαύρο μπικίνι [εικόνες] - iefimerida.gr

Μπορεί το φθινόπωρο να έχει ήδη ξεκινήσει, όμως η Πηνελόπη Πλάκα εξακολουθεί να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Πρόσφατα δημοσίευσε φωτογραφίες από τη Σέριφο, όπου πόζαρε με μαύρο μπικίνι και γυαλιά ηλίου σε παραλία του νησιού. «Για μια ζωή νικά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, εκφράζοντας την αγάπη της για το κυκλαδίτικο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο η ηθοποιός είχε επισκεφθεί τη Σίφνο, από όπου μοιράστηκε επίσης καρέ από τις καλοκαιρινές της στιγμές, ενώ στα μέσα Ιουλίου βρέθηκε στην Κύθνο, ανεβάζοντας τότε φωτογραφίες από τις ξέγνοιαστες μέρες της εκεί.

