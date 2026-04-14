Η Νικόλ Κίντμαν εκπαιδεύεται ως «death doula» μετά τον θάνατο της μητέρας της - iefimerida.gr

Η Νικόλ Κίντμαν αποφάσισε να ακολουθήσει μια ασυνήθιστη αλλά προσωπικά σημαντική πορεία.

Την εκπαίδευση για να γίνει “death doula”, προσφέροντας υποστήριξη σε ανθρώπους στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους.

Η 58χρονη σταρ μίλησε για την επιλογή της σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, αποκαλύπτοντας πως η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της μητέρας της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Καθώς η μητέρα μου πέθαινε, ένιωθε μοναξιά, και υπήρχαν όρια στο τι μπορούσε να προσφέρει η οικογένεια», ανέφερε η Κίντμαν, περιγράφοντας την ιδιαίτερα φορτισμένη αυτή περίοδο. Παρά την παρουσία των αγαπημένων της προσώπων, η μητέρα της βίωνε μοναξιά, κάτι που έκανε τη σταρ να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν ουδέτερη και έμπρακτη φροντίδα.

«Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που να είναι εκεί, ουδέτερα, για να προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα”», είπε χαρακτηριστικά.

Οι death doulas

Στο εξωτερικό, οι επαγγελματίες που παρέχουν στήριξη σε ανθρώπους στο τέλος της ζωής και στις οικογένειές τους είναι γνωστοί ως death doulas. Η δουλειά τους επικεντρώνεται στην αξιοπρέπεια, την συναισθηματική υποστήριξη και την καθοδήγηση σε μια από τις πιο ευαίσθητες φάσεις της ζωής.