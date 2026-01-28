Η Νίκι Μινάζ δηλώνει «Νο1 φαν του Ντόναλντ Τραμπ» -Την κράτησε από το χέρι, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε η Νίκι Μινάζ, δηλώνοντας ένθερμη υποστηρίκτριά του.



«Δεν ξέρω τι να πω, αλλά θα πω ότι είμαι πιθανώς η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και το μίσος, ή ό,τι έχουν να πουν οι άνθρωποι, δεν με επηρεάζει καθόλου. Στην πραγματικότητα, με παρακινεί να τον υποστηρίζω περισσότερο. Και θα παρακινήσει όλους μας να τον υποστηρίζουμε περισσότερο» είπε η Μινάζ από το βήμα της συνόδου «Trump Accounts».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προωθεί έναν νέο τύπου συνταξιοδοτικού λογαριασμού με φορολογικά πλεονεκτήματα για παιδιά, στον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν γονείς, κηδεμόνες, εργοδότες και άλλοι δωρητές.

Φωτογραφία: AP Photo/Jose Luis Magana

Nicki Minaj: Ο Θεός προστατεύει τον Τραμπ



«Δεν θα τους αφήσουμε να τον εκφοβίζουν και οι εκστρατείες δυσφήμισης δεν θα πετύχουν, εντάξει; Έχει μεγάλη δύναμη πίσω του και ο Θεός τον προστατεύει. Αμήν», πρόσθεσε.



Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων επαίνεσε τη ράπερ, την οποία χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη γυναίκα ράπερ στην ιστορία» και την ευχαρίστησε που δώρισε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» στο Trump Accounts.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απλώς, νομίζω ότι είναι υπέροχη», είπε ο Τραμπ για τη Μινάζ.

Ο Τραμπ, ο οποίος σε κάποιο σημείο εθεάθη να κρατάει χέρι-χέρι τη Μινάζ, η οποία είχε εξαιρετικά μακριά νύχια, είπε στο κοινό γελώντας: «Θα αφήσω τα νύχια μου να μακρύνουν γιατί τα λατρεύω. Θα αφήσω αυτά τα νύχια να μακρύνουν».



Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Νίκι Μινάζ είχε πει στη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, ότι έχει «το μέγιστο σεβασμό και θαυμασμό για τον πρόεδρό μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αλλά έχει δώσει ελπίδα σε τόσους πολλούς ανθρώπους».

Φωτογραφία: AP Photo/Jose Luis Magana