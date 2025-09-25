Η νέα σειρά του Netflix που αναμένεται να καθηλώσει - iefimerida.gr

Από το πρώτο κιόλας πλάνο, με το σήμα του Netflix συντροφιά, το Black Rabbit σου αποκαλύπτει τις προθέσεις του. Δεν θα σου κρύψει τίποτα, θα σε φέρει αντιμέτωπο με το σκοτάδι.

Μόνος στο μπάνιο του νεοϋορκέζικου εστιατορίου-μπαρ του, επενδυμένο με μια ταπετσαρία που χοροπηδάνε μαύρα λαγουδάκια, ο Τζουντ Λο ως Τζέικ Φρίντκεν, ρίχνει νερό στο πρόσωπό του.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.