 Η νέα πραγματικότητα των σχέσεων: Από την αγάπη στο situationship -Χάθηκε η έννοια του «για πάντα»; - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Η νέα πραγματικότητα των σχέσεων: Από την αγάπη στο situationship -Χάθηκε η έννοια του «για πάντα»;

Φωτογραφία Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην εποχή των dating apps, του ghosting και της ατέρμονης αναζήτησης του «ιδανικού» συντρόφου, οι παραδοσιακοί δεσμοί φαίνεται να υποχωρούν, δίνοντας χώρο στην άνοδο των λεγόμενων situationships.

Πρόκειται για σχέσεις που θυμίζουν ρομαντικές, με οικειότητα και σεξουαλική διάσταση, αλλά χωρίς σαφή όρια, συγκεκριμένο σκοπό ή δέσμευση.

Διαβάστε πώς αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σχέσεις σύντροφος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ