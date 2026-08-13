Η Μελίνα Νικολαΐδη καταγγέλλει αναληθή δημοσιεύματα: «Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή. Έχω κινηθεί νομικά» - iefimerida.gr

Στο γεγονός ότι έχει κινηθεί νομικά για δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά αναφέρθηκε η Μελίνα Νικολαΐδη μέσα από δημοσίευσή της στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μελίνα Νικολαΐδη εξηγεί ότι, αν και συνήθως δεν απαντά σε φήμες, αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει, καθώς η σιωπή της μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως ανοχή απέναντι στα ψευδή δημοσιεύματα που την αφορούν.

Καταγγέλλει την πρόσφατη αναπαραγωγή αναληθών δημοσιευμάτων που κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική της ζωή, παρουσιάζουν ανύπαρκτα γεγονότα και χρησιμοποιούν απέναντί της βαθιά προσβλητικό λόγο, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα.

Έχοντας ήδη κινηθεί νομικά για συγκεκριμένα ψευδή και προσβλητικά δημοσιεύματα, απορρίπτει τη λογική της συστηματικής παραπληροφόρησης για την εξασφάλιση clicks, τονίζοντας πως η δημόσια έκθεση δεν αποτελεί άλλοθι.

Δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να ζει ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπει σε κατασκευασμένες ιστορίες και υπονοούμενα να ορίζουν την ταυτότητά της, διεκδικώντας τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αλήθεια ως αναφαίρετα δικαιώματα.

Όπως ανέφερε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη,﻿ το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αναληθή δημοσιεύματα που την αφορούν και για τον λόγο αυτό έχει αποφασίσει να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα.

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Η Μελίνα Νικολαΐδη ξεκαθάρισε ακόμα ότι θα συνεχίσει να ζει ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπει σε κανέναν να ορίζει ποια είναι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες.

Μελίνα Νικολαΐδη: «Η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή»

Στο πρώτο story αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν είναι στις προθέσεις της να απαντά σε κάθε φήμη, ωστόσο δεν θα ήθελε η σιωπή από την πλευρά της να εκληφθεί ως ανοχή.

Συγκεκριμένα, η Μελίνα Νικολαΐδη αρχικά έγραψε: «Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη.

»Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς.

»Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό».

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«Η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό»

Στο δεύτερο story που ανήρτησε κάνει λόγο για σεβασμό, αξιοπρέπεια και αλήθεια, που θα πρέπει να συνοδεύει τη δημοσιότητα κάθε ατόμου.

Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε: «Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών. Δεν θεωρώ δημοσιογραφία τη συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks.

»Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά. Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».

