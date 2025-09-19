Η Μαντόνα, στα 67 της, ποζάρει στο κρεβάτι φορώντας αποκαλυπτικό νυχτικό με το πιο βαθύ ντεκολτέ ever [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μαντόνα επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ και ξυπνά αναμνήσεις από τις παλιές, καλές εποχές της.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» αποκάλυψε ότι επιστρέφει στη δισκογραφική εταιρεία Warner Records.﻿

Η σέξι φωτογράφιση της Μαντόνα

Στη συνέχεια, ανέβασε σέξι φωτογραφίες της στο Instagram, όπου ποζάρει με ένα μακρύ ροζ lingerie νυχτικό και ασορτί ρόμπα από δαντέλα, καθώς και διάφανα λευκά γάντια, θυμίζοντας την εμφάνισή της στο άλμπουμ του 1984 «Like A Virgin».

Η Μαντόνα ήταν στη Warner από την αρχή της καριέρας της μέχρι το «Hard Candy»,+ το 2008. Με αυτήν τη δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε μερικά από τα πιο εμβληματικά της έργα, όπως τα «American Life» (2003), «Confessions on a Dance Floor» (2005) και «Hard Candy» (2008).

Είπε στους θαυμαστές της ότι το πρώτο της στούντιο άλμπουμ μετά το 2019 θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά, ως συνέχεια του «Confessions On A Dance Floor» του 2005.

Η θρυλική σταρ υποσχέθηκε να κάνει «το απροσδόκητο, ενώ ίσως προκαλέσει και μερικές απαραίτητες συζητήσεις».

Το μήνυμα συνοδευόταν από τολμηρές εικόνες της, καθισμένης σε ένα κρεβάτι με ένα διάφανο φόρεμα-νυχτικό, διχτυωτό καλσόν και γυαλιστερές χρυσές γόβες.

Έχει τα ξανθά μαλλιά της σπαστά και ατημέλητα, έντονο μακιγιάζ στα μάτια και πολλά κολιέ με σταυρούς στον λαιμό.

«Με τη Warner Records νιώθω σαν στο σπίτι μου!» έγραψε στο Instagram, συμπληρώνοντας: «Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στην πίστα, επιστροφή εκεί όπου όλα ξεκίνησαν!».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το επόμενο άλμπουμ της, COADF - P. 2, θα κυκλοφορήσει το 2026.

Αυτό θα είναι το πρώτο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και το «Madame X», το 2019, στο οποίο θα συνεργαστεί με τον DJ Stuart Price, τον ιθύνοντα νου πίσω από την επιτυχία του 2005 «Confessions on a Dance Floor».

Φωτογραφίες: Instagram