Χημικός μηχανικός: «Η μαγειρική σόδα και το λευκό ξίδι δεν κάνουν τίποτα για τον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων» - iefimerida.gr

Ο ειδικός καταρρίπτει μια πεποίθηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα ορισμένων κοινών προϊόντων για τον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο χημικός μηχανικός Ντιέγο Φερνάντες προειδοποιεί για ακατάλληλα προϊόντα καθαρισμού, τονίζοντας πως η σωστή συντήρηση εξασφαλίζει τη μακροζωία της συσκευής, η οποία μπορεί να φτάσει τα 10-15 χρόνια με τη σωστή φροντίδα.

Ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και ξιδιού είναι αναποτελεσματικός, καθώς τα υλικά αλληλοεξουδετερώνονται. Ακόμη και μόνα τους, η σόδα δεν αφαιρεί άλατα ενώ το ξίδι απαιτείται σε ασύμφορα μεγάλες ποσότητες για να δράσει.

Η προτεινόμενη λύση είναι το κιτρικό οξύ, το οποίο έχει ισχυρότερη δράση από το ξίδι και είναι λιγότερο διαβρωτικό. Η στερεή του μορφή επιτρέπει τη χρήση μικρότερης ποσότητας για αποτελεσματικό καθαρισμό των αλάτων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την προσθήκη 120 γραμμαρίων κιτρικού οξέος στον κάδο και την εκτέλεση ενός μακρύ προγράμματος με ζεστό νερό. Ο καθαρισμός συνιστάται να γίνεται κάθε τρεις με τέσσερις μήνες για βέλτιστη απόδοση.

Άσχημες μυρωδιές, ρούχα που δυσκολεύονται να στεγνώσουν, πουλόβερ και χοντρά παπλώματα που πρέπει να χωρέσουν στον κάδο… Τα πλυντήριά μας δοκιμάζονται σκληρά καθώς μπαίνει το φθινόπωρο. Κι όμως, αυτή την περίοδο είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τα φροντίζουμε! Μια σωστή ρουτίνα καθαρισμού είναι πολύτιμη. Οι καλές συμβουλές και τα κόλπα της γιαγιάς κυκλοφορούν εύκολα, ορισμένα όμως μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

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Αυτή είναι η προειδοποίηση ενός Ισπανού χημικού μηχανικού προς τους ακολούθους του. Ο Ντιέγο Φερνάντες συνηθίζει να μοιράζεται πρακτικές και συγκεκριμένες συμβουλές για την καθημερινότητά μας. Υπενθυμίζει ότι ένα καλά συντηρημένο πλυντήριο ρούχων μπορεί να διαρκέσει από δέκα έως 15 χρόνια. Αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον κατασκευαστή και την ποιότητα των υλικών, αλλά και, κυρίως, από τη χρήση που κάνουμε στη συσκευή.

Ο κατάλογος των συμβουλών είναι μακρύς

Τακτικός καθαρισμός του φίλτρου, αποφυγή υπερφόρτωσης του κάδου, ακόμη και προσφυγή σε επαγγελματία: ο κατάλογος των συμβουλών είναι μακρύς. Ο Ντιέγο Φερνάντες προσθέτει σε αυτόν μια ουσιαστική προειδοποίηση για τα προϊόντα με τα οποία καθαρίζουμε το πλυντήριο ρούχων, και ιδίως τον κάδο του.

«Η μαγειρική σόδα και το ξίδι καθαρίζουν το πλυντήριο ρούχων;» ρωτά αρχικά σε ένα από τα βίντεό του. Απαντά ο ίδιος με ένα κατηγορηματικό «όχι». «Δεν χρησιμεύει σε τίποτα, γιατί η μαγειρική σόδα και το ξίδι εξουδετερώνουν το ένα το άλλο», υπενθυμίζει. Τονίζει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα όξινο προϊόν, του οποίου την αποτελεσματικότητα αναστέλλει ένα δεύτερο, αλκαλικό προϊόν.

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Πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται χωριστά; Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αφού το λευκό ξίδι χαίρει σήμερα τόσο μεγάλης αποδοχής, ο ειδικός μας δεν πείθεται! «Ούτε η μαγειρική σόδα μόνη της χρησιμεύει σε κάτι, γιατί δεν έχει την ικανότητα να απομακρύνει τα άλατα ούτε τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Το ξίδι μόνο του λειτουργεί, αλλά θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσετε 2 λίτρα βιομηχανικού ξιδιού», διευκρινίζει. «Κι αν πρόκειται για ξίδι κουζίνας, τουλάχιστον 4 λίτρα.» Αυτή η ποσότητα αρχίζει να γίνεται μεγάλη, ακόμη και για ένα προϊόν που αγοράζεται φθηνά…

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Ευτυχώς, ο Ντιέγο Φερνάντες έχει μια εντελώς διαφορετική πρόταση. «Αυτό που προτείνω να χρησιμοποιείτε είναι κιτρικό οξύ», προσθέτει. Στη συνέχεια αιτιολογεί την επιλογή του: «Το κιτρικό οξύ έχει υψηλότερο επίπεδο οξύτητας από το ξίδι, επομένως θα λειτουργήσει καλύτερα. Επιπλέον, είναι λιγότερο διαβρωτικό από το ξίδι, οπότε είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου.» Τονίζει επίσης ότι «διατίθεται σε στερεή μορφή και δεν είναι αραιωμένο όπως το ξίδι, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες ποσότητες».

Για την εφαρμογή του περιγράφει μια συγκεκριμένη μέθοδο: «Ρίχνουμε στον κάδο τέσσερις κουταλιές κιτρικό οξύ (περίπου 120 γραμμάρια). Βάζουμε πρόγραμμα καθαρισμού κάδου ή ένα μεγάλο πρόγραμμα πλύσης, κατά προτίμηση με ζεστό νερό.» Για τη συχνότητα του καθαρισμού δίνει κι εδώ μια χρήσιμη οδηγία: «Καθαρίζετε το πλυντήριό σας μία φορά κάθε τρεις με τέσσερις μήνες. Έτσι το διατηρείτε σε καλή κατάσταση, αποφεύγετε τις άσχημες μυρωδιές και τα ρούχα βγαίνουν καθαρά.»