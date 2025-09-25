Η μαγεία της σελήνης ζωντανεύει με το νέο TUDOR 1926 Luna - iefimerida.gr

Λίγο πριν το «Φεστιβάλ Μέσου Φθινοπώρου», όταν το φεγγάρι λάμπει στο απόγειό του, η TUDOR παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα ρολόι με ένδειξη φάσης σελήνης.

Το φεγγάρι κατέχει ξεχωριστή θέση στην ανατολική παράδοση: Στο κινεζικό έθιμο του Φεστιβάλ Μέσου Φθινοπώρου, συμβολίζει τη θαλπωρή και την ενότητα της οικογένειας. Με δημιουργική έμπνευση, η TUDOR δημιούργησε το πρώτο ρολόι με ένδειξη φάσης σελήνης στη συλλογή.

Η διακριτική κομψότητα της σειράς 1926 αποτέλεσε το ιδανικό σημείο εκκίνησης. Η συγκεκριμένη συλλογή πήρε το όνομά της από το έτος κατά το οποίο ο Hans Wilsdorf, ιδρυτής της Rolex, κατοχύρωσε για πρώτη φορά το όνομα «The Tudor» ως εμπορικό σήμα. Αποτυπώνει και παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της TUDOR, που συνδυάζει ομορφιά και αξία.

Πλαισιωμένος από τέλεια γυαλισμένη στεφάνη, ο δείκτης φάσης σελήνης τοποθετείται στη θέση 6 και συνοδεύει τρία ολοκαίνουργια καντράν σε κάσες 39mm από ανοξείδωτο ατσάλι της σειράς 1926: Σε μπλε, σε μαύρο και σε μια ιδιαίτερη σαμπανιζέ απόχρωση. Κάθε δείκτης φάσης σελήνης είναι μοναδικός: Ένας δίσκος «phantom moonlight» σε χρυσαφί απόχρωση αναπαριστά τη σελήνη, η οποία κρύβεται πίσω από μια μαύρη σκιά που σιγά-σιγά αποκαλύπτεται, καθώς το φεγγάρι γεμίζει και αδειάζει.

Στη ρωμαϊκή μυθολογία, η θεά Luna προσωποποιεί τη θεϊκή ομορφιά και το μαγευτικό μυστήριο της σελήνης. Οι περισσότερες χρονιές έχουν 12 πανσελήνους, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ενός σεληνιακού κύκλου περίπου 29,5 ημερών. Ωστόσο, το ημερολόγιό μας δεν συγχρονίζεται πάντα με ακρίβεια, κι έτσι ορισμένες χρονιές μπορεί να έχουν 13 πανσελήνους. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την ένδειξη φάσης σελήνης τόσο συναρπαστική – το TUDOR 1926 Luna μετρά τις 24 ώρες της ημέρας με απόλυτη ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει έναν εντελώς διαφορετικό κύκλο: Τον σεληνιακό. Έτσι, όχι μόνο γνωρίζετε την ώρα, αλλά και πότε είναι η στιγμή να… προσέξετε τους λυκανθρώπους.

Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κουρδίσματος και στεγανότητα στα 100 μέτρα.

Συνοδεύεται από την 5ετή εγγύηση TUDOR.