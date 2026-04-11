Η τεχνητή νοημοσύνη «ψηφίζει» Κίμωλο: Ιδανικό νησί αν θέλετε ασφάλεια στις διακοπές σας - iefimerida.gr

Σε υψηλή κατάταξη για την ασφάλεια, τη φιλικότητα και την εξυπηρέτηση εκ μέρους των κατοίκων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες βρίσκεται η Κίμωλος.

Όπως ανέδειξε ο Δείκτης Παγκόσμιων Ταξιδιών (World Travel Index WTI), μια πλατφόρμα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει αντικειμενικές κατατάξεις και αναλύσεις βασισμένες σε δεδομένα για πάνω από 3.000 πόλεις, 950 νησιά και 190 χώρες, η Κίμωλος είναι απόλυτα ασφαλής για όλες τις κατηγορίες των επισκεπτών, μεμονωμένους, παρέες ή και οικογένειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται «αν η ασφάλεια είναι η κορυφαία σας προτεραιότητα, ένα ταξίδι στην Κίμωλο το 2026 θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή».

Τι είναι ο Δείκτης Παγκόσμιων Ταξιδιών

O δείκτης WTI βοηθά ταξιδιώτες και επαγγελματίες στον προγραμματισμό, αξιολογώντας προορισμούς με βάση το κόστος, την ασφάλεια, τα αξιοθέατα και τις υποδομές, μειώνοντας την εξάρτηση από υποκειμενικά, μη επαγγελματικά ιστολόγια.

Περιλαμβάνει το "Magic Trip Match" για εξατομικευμένες προτάσεις, έναν Προγραμματιστή Διαδρομών με ΑΙ και το "Worth-It Analyzer" για να αξιολογεί αν ένας προορισμός ταιριάζει στις προτιμήσεις του χρήστη, ενώ παρέχει επίσης λεπτομερείς, υποβοηθούμενες από ΑΙ αξιολογήσεις ασφάλειας που καλύπτουν την ασφάλεια ημέρας/νύχτας, το έγκλημα και τους κινδύνους υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι σχεδιασμένο για ταξιδιώτες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και εταιρικά γραφεία που χρειάζονται συγκριτικά δεδομένα και αξιολογεί προορισμούς με βάση την εμπειρία επισκεπτών, τις παροχές και την προσιτότητα.