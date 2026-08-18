Η Κέλι Όσμπορν με λεοπάρ μαγιό φιλοσοφεί τη ζωή: «Ειλικρινά νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα» - iefimerida.gr

Απολαμβάνοντας τον ήλιο με λεοπάρ μαγιό η Κέλι Όσμπορν βρήκε την ευκαιρία να κάνει έναν μικρό απολογισμό και να δημοσιοποιήσει κάποιες σκέψεις της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κέλι Όσμπορν τόνισε πως αισθάνεται σαν να ξαναγεννήθηκε αυτό το καλοκαίρι, καθώς είχε τον χρόνο να συνειδητοποιήσει την ανάγκη της να απομακρυνθεί από το χάος της καθημερινότητας για να ανασυγκροτηθεί και να σκεφτεί.

Σε ανάρτησή της, εξήγησε πόσο εύκολα παρασύρεται από τη δουλειά, τους ανθρώπους και τα σχέδια, ξεχνώντας ότι επιτρέπεται να σταματήσει τα πάντα για να αναπνεύσει και απλώς να υπάρξει, μακριά από την καθημερινή τρέλα.

Οι διακοπές της υπενθύμισαν πως το διάλειμμα δεν είναι χαμένος χρόνος, αλλά η απαραίτητη συνθήκη για να ξαναβρεί τον εαυτό της, νιώθοντας πλέον πιο ανάλαφρη, ήρεμη και χαρούμενη, σημειώνοντας ότι θα το κάνει συχνότερα.

Η κόρη του Όζι Όσμπορν έγινε παγκοσμίως γνωστή από το ριάλιτι «The Osbournes» και ακολούθησε καριέρα στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως το «Fashion Police», αλλά και στη μουσική, κυκλοφορώντας προσωπικά άλμπουμ.

Η κόρη του Όζι Όσμπορν θέλησε να περάσει ένα μήνυμα με την ανάρτησή της από τις διακοπές της, θυμίζοντας στον κόσμο που την παρακολουθεί στα social media ποιες θα πρέπει να είναι η προτεραιότητες στη ζωή.

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Όπως επεσήμανε στο σχόλιο που συνοδεύει τη δημοσίευσή της το να κάνει κανείς διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνει τον χρόνο του και πως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να ξαναβρείς τον εαυτό σου.

Κέλι Όσμπορν: «Πιο ανάλαφρη, πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη»

Η ίδια τόνισε, επίσης, πως αισθάνεται σαν να ξαναγεννήθηκε αυτό το καλοκαίρι, ποζάροντας μόνη αλλά και με τον γιο της και την παρέα της και σημείωσε πως είχε τον χρόνο να σκεφτεί και να αντιληφθεί πως χρειαζόταν να απομακρυνθεί από το χάος της καθημερινότητας.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέλι Όσμπορν έγραψε τις παρακάτω σκέψεις της: «Μαθαίνω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να απομακρύνομαι κάποιες φορές από όλη αυτή την τρέλα. Μπλέκομαι τόσο πολύ με τη ζωή, τη δουλειά, τους ανθρώπους, τα σχέδια... με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μου, που πραγματικά ξεχνάω ότι επιτρέπεται να σταματήσω. Να κλείσω τα πάντα. Να αναπνεύσω. Απλώς να υπάρξω. Αυτές οι διακοπές μου θύμισαν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου. Μερικές φορές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Ειλικρινά νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα. Πιο ανάλαφρη, πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη... και σίγουρα όχι έτοιμη να γυρίσω σπίτι. Σημείωση προς τον εαυτό μου: να το κάνω αυτό πιο συχνά. Η ζωή θα είναι εκεί και όταν επιστρέψεις».

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Με όνομα βαρύ σαν ιστορία

Η Κέλι Όσμπορν είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και σχεδιάστρια μόδας και έγινε παγκοσμίως γνωστή από τη συμμετοχή της στο επιτυχημένο ριάλιτι του MTV The Osbournes μαζί με την οικογένειά της. Είναι η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή της χέβι μέταλ Όζι Όσμπορν και της μάνατζερ Σάρον Όσμπορν. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει κυκλοφορήσει μουσικά άλμπουμ, έχει παρουσιάσει δημοφιλείς εκπομπές (όπως το Fashion Police του E!) και έχει εμφανιστεί σε μεγάλα τηλεοπτικά σόου.

