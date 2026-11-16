Πού περνάει τον χρόνο του ο Τζόνι Ντεπ όταν δεν βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημά του ή όταν δεν έχει γυρίσματα; Στις Μπαχάμες, για να απολαμβάνει μια ζωή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.



Σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal», ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την έντονη επιθυμία του να έχει ιδιωτική ζωή, κάτι που, όπως λέει, δεν μπορεί να απολαύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.



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Τζόνι Ντεπ: Στις Μπαχάμες έχω βρει την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη

«Σήμερα, περνάω τον περισσότερο χρόνο μου στις Μπαχάμες. Εκεί έχω βρει απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Κανείς δεν μου στρέφει μια κάμερα ή δεν με κοιτάζει επίμονα. Αγόρασα το ξύλινο σπίτι μου, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940, το 2004, και στη συνέχεια πρόσθεσα μια γιούρτα και ένα εργαστήριο ζωγραφικής. Η τέχνη εξακολουθεί να αποτελεί ένα καταφύγιο που με βοηθά να επεξεργάζομαι όσα συμβαίνουν γύρω μου», δήλωσε ο Τζόνι Ντεπ στο δημοσίευμα.



Το ιδιωτικό νησί του Τζόνι Ντεπ στις Μπαχάμες / Φωτογραφία: Angeles, Cedric / LOOK-foto / Profimedia

Πώς αποφάσισε να αγοράσει το νησί στις Μπαχάμες

Ο ηθοποιός είχε αγοράσει το δικό του ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες το 2004. Το 2009, σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, είχε δηλώσει ότι η «φυγή από την πραγματικότητα είναι για μένα ένας τρόπος επιβίωσης» και είχε εξηγήσει πως, έπειτα από έναν απαιτητικό ρόλο, «το μυαλό μου είχε εξαντληθεί. Χρειαζόμουν να ξεφύγω. Έτσι, το γεγονός ότι μπορούσα να μπω στο σκάφος και να απομακρυνθώ, μου έδινε ξανά την ελευθερία του μυαλού μου».



Και συνέχισε, λέγοντας: «Με κάποιον τρόπο, όλα με οδήγησαν στο νησί μου. Δεν νομίζω ότι είχα δει ποτέ ένα μέρος τόσο αγνό και όμορφο. Μπορείς να νιώσεις τους παλμούς σου να πέφτουν κατά περίπου 20 χτύπους. Είναι άμεση ελευθερία. Και αυτό το σπάνιο αγαθό -η απλότητα- είναι κάτι που μπορείς να έχεις εδώ. Μαζί με μια μικρή δόση ανωνυμίας».



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Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Κάθε φορά που ένιωθα απογοητευμένος επειδή ήμουν το ''αξιοπερίεργο παιδί'' του Χόλιγουντ και γύριζα ταινίες, έλεγα στον εαυτό μου: ''Ηρέμησε. Μπορώ να έρθω εδώ και να εξαφανιστώ''».



Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του στο νησί

Η μουσική είναι επίσης μία από τις αγαπημένες ασχολίες του Τζόνι Ντεπ στο νησί του. Περιγράφοντας στη «Wall Street Journal» πώς περνά τον χρόνο του εκεί, είπε: «Μου αρέσει να παίρνω τέσσερα ή πέντε βιβλία, να ξαπλώνω στον καναπέ και να διαβάζω. Ή να παίζω κιθάρα στο στούντιο μουσικής μου».

Η νέα ταινία του Τζόνι Ντεπ

Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνιστεί πλέον στην πρώτη του μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ εδώ και οκτώ χρόνια. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ebenezer», η οποία έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή.

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Μιλώντας στην εκπομπή «CBS Mornings», ο Ντεπ αναφέρθηκε στην ταινία, αλλά και στον αντίκτυπο που είχε η απόκτηση των παιδιών του στην επαγγελματική του πορεία.

«Όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί, ήταν σαν να σηκώθηκε ένα πέπλο μπροστά στα μάτια μου. Ξαφνικά, κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το νόημα όλων όσων είχα κάνει μέχρι τότε», δήλωσε ο ηθοποιός. «Υπήρχαν χρόνια που αναρωτιόμουν: ''Τι κάνω; Γιατί γυρίζω αυτές τις ταινίες;''. Τελικά, αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για όλα».

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να διατηρεί αυτόν τον σκοπό στη ζωή του, καθώς τα παιδιά του μεγαλώνουν, απάντησε: «Ασφαλώς. Δεν θέλεις να απογοητεύσεις τα παιδιά σου».

Ο Ντεπ έχει αποκτήσει δύο ενήλικα παιδιά με την πρώην επί χρόνια σύντροφό του, τη Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό Βανέσα Παραντί: την 27χρονη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και τον 24χρονο Τζακ Ντεπ.