Η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε με εντυπωσιακό καρέ -Ένα βίντεο αποκάλυψε τι έκανε στα μαλλιά της - iefimerida.gr

Η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε με εντυπωσιακό καρέ -Ένα βίντεο αποκάλυψε τι έκανε στα μαλλιά της

H Χριστίνα Μπόμπα στο Mad Walk
Ανάμεσα σε όσους πήγαν χθες στο MadWalk ήταν και η Χριστίνα Μπόμπα,﻿ η οποία εντυπωσίασε με την ανανεωμένη της εμφάνιση.

Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν όμορφη όπως πάντα και εντυπωσιακή, ωστόσο την προσοχή όλων τράβηξε αυτό που έμοιαζε με νέο κούρεμα και μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση.

Η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε με καρέ, χτενισμένο υπέροχα, αναδεικνύοντας το πρόσωπό της.

Η ίδια, ωστόσο, στο Instagram της με τα βίντεό της αποκάλυψε ότι παρότι το καρέ θα της πήγαινε εξαιρετικά, δεν ήταν ένα κούρεμα που τόλμησε.

Δείχνοντας καρέ-καρέ τη διαδικασία για την προετοιμασία της, αποκάλυψε ουσιαστικά ότι το ιδιαίτερο καρέ της δεν ήταν παρά περούκα.

Χριστίνα Μπόμπα: Εντυπωσιακή με κοντό καρέ μαλλί

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα, αν και προσωρινό, ήταν εντυπωσιακό.

