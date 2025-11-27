Η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε με εντυπωσιακό καρέ -Ένα βίντεο αποκάλυψε τι έκανε στα μαλλιά της - iefimerida.gr

Ανάμεσα σε όσους πήγαν χθες στο MadWalk ήταν και η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία εντυπωσίασε με την ανανεωμένη της εμφάνιση.
Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν όμορφη όπως πάντα και εντυπωσιακή, ωστόσο την προσοχή όλων τράβηξε αυτό που έμοιαζε με νέο κούρεμα και μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση.
Η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε με καρέ, χτενισμένο υπέροχα, αναδεικνύοντας το πρόσωπό της.
Η ίδια, ωστόσο, στο Instagram της με τα βίντεό της αποκάλυψε ότι παρότι το καρέ θα της πήγαινε εξαιρετικά, δεν ήταν ένα κούρεμα που τόλμησε.
Δείχνοντας καρέ-καρέ τη διαδικασία για την προετοιμασία της, αποκάλυψε ουσιαστικά ότι το ιδιαίτερο καρέ της δεν ήταν παρά περούκα.
Χριστίνα Μπόμπα: Εντυπωσιακή με κοντό καρέ μαλλί
Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα, αν και προσωρινό, ήταν εντυπωσιακό.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο