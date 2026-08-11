Η γενιά των Millennials και η γενιά Ζ επαναπροσδιορίζουν το «Αμερικανικό Όνειρο» - iefimerida.gr

Το παραδοσιακό «αμερικανικό όνειρο», όπως το έζησαν οι baby boomers, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1946 και 1964, φαίνεται να αλλάζει ριζικά για τις νεότερες γενιές.

Για τους νεότερους Αμερικανούς, και ιδιαίτερα την Gen Z, τη γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010, η ιδέα ότι πρέπει να εργάζονται και να αποταμιεύουν για δεκαετίες προκειμένου κάποτε να αποκτήσουν ένα σπίτι και μια άνετη σύνταξη δεν μοιάζει πλέον τόσο εφικτή.

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Αντίθετα, ολοένα περισσότεροι νέοι επιλέγουν να δίνουν μεγαλύτερη αξία στην ευελιξία, τη σταθερότητα και την ποιότητα ζωής στο παρόν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι καθυστερούν την αγορά κατοικίας ή την αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης της Simon-Kucher, παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων με έδρα τη Βοστώνη. Σύμφωνα με τους αναλυτές της, οι νεότεροι Αμερικανοί επαναπροσδιορίζουν την επιτυχία, καθώς οι οικονομικές πιέσεις κάνουν όλο και δυσκολότερη την επίτευξη των παραδοσιακών και ίσως πιο μακρόπνοων στόχων.

«Το αμερικανικό όνειρο εξακολουθεί να υπάρχει, όμως τα παραδοσιακά σημάδια επιτυχίας, όπως οι συντάξεις και ο πλούτος, είναι σήμερα λιγότερο σημαντικά λόγω των μακροοικονομικών πιέσεων» δήλωσε η Shikha Jain, επικεφαλής Consumer Coverage στη Βόρεια Αμερική για τη Simon-Kucher.

Σε αντίθεση με τους baby boomers, οι νεότεροι θέλουν να ζήσουν το παρόν

Σύμφωνα με τη Simon-Kucher, το 62% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η αγορά κατοικίας και η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι πλέον «πιο δύσκολες».

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Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 51% της Gen Z δηλώνει πως έχει βάλει στην άκρη την αποταμίευση για την αγορά σπιτιού και προτιμά να επικεντρώνεται στην «ποιότητα ζωής σήμερα».

«Αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών δεν είναι προσωρινές», τόνισε η Jain. «Αντικατοπτρίζουν μια επανεκκίνηση στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται την επιτυχία και την κατανάλωση», μεταδίδει ο ιστότοπος easymoney.

Παράλληλα, μελέτη του 2026 από την Beyond Finance έδειξε ότι μόλις το 32% των millennials, δηλαδή της γενιάς που γεννήθηκε περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, και της Gen Z θεωρεί πως το παραδοσιακό αμερικανικό όνειρο δεν είναι πλέον εφικτό. Ωστόσο, το 57% πιστεύει ότι οι νεότεροι Αμερικανοί οδηγούνται σε οικονομική αποτυχία.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε ένα σύστημα που υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε υπέρ τους» δήλωσε η Dr. Erika Rasure, Chief Financial Wellness Advisor της Beyond Finance. «Οι οικονομικές συνθήκες άλλαξαν πολύ πιο γρήγορα από τους κανόνες».

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Οι οικονομικές πιέσεις θεωρούνται πλέον μόνιμες

Η στεγαστική κρίση, ο πληθωρισμός, τα φοιτητικά χρέη και τα επαναλαμβανόμενα κύματα απολύσεων έχουν κάνει τόσο τους millennials όσο και Gen Z να επανεξετάσουν όσα θεωρούσαν δεδομένα για την επαγγελματική και οικονομική επιτυχία.

«Η οικονομική αναστάτωση επιτάχυνε μια αλλαγή αξιών που ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη» δήλωσε η Chikara Kennedy, ιδρύτρια και CEO της Power Coaching & Consulting και πρώην διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού στη Meta.

Όπως εξήγησε, οι νεότεροι επαγγελματίες δεν είναι πλέον πρόθυμοι να θυσιάσουν την ευελιξία, τον σκοπό και την προσωπική τους ευημερία για μια παραδοσιακή καριέρα.

«Ακόμη κι αν η αγορά κατοικίας γινόταν σημαντικά πιο προσιτή, πολλοί νεότεροι επαγγελματίες δεν θα επέστρεφαν οικειοθελώς σε καριέρες ή τρόπους ζωής που θυσιάζουν την ευελιξία, τον σκοπό και την ευημερία», σημείωσε.

Τα «χρυσά χρόνια» της σύνταξης δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα

Η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να θυσιάσει το παρόν για να απολαύσει τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση χάνει επίσης έδαφος.

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«Οι millennials εξακολουθούν να θέλουν να αποκτήσουν σπίτια και εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε για τη δημιουργία πλούτου και οικονομικής ασφάλειας» δήλωσε η Katie Cline, millennial και παρουσιάστρια δύο podcasts. «Όμως αμφισβητούμε την ιδέα ότι η επιτυχία πρέπει να έρχεται με μία συγκεκριμένη σειρά».

Η ίδια, έχοντας φροντίσει τη μητέρα της που πάσχει από Αλτσχάιμερ, υποστηρίζει ότι τα λεγόμενα «χρυσά χρόνια» δεν είναι εγγυημένα.

«Πολλές από τις παραδοσιακές οικονομικές συμβουλές βασίζονται στη θυσία σήμερα για ένα μέλλον που κανείς μας δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο», είπε.

Για την Gen Z και τους millennials, το σπίτι εξακολουθεί να έχει σημασία

Παρά τις αλλαγές, η ιδιοκτησία κατοικίας δεν έχει πάψει να αποτελεί στόχο. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο οι νεότεροι θέλουν να φτάσουν σε αυτόν.

«Το αμερικανικό όνειρο είναι ζωντανό και ακμαίο, αλλά αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό» δήλωσε η Ginger Wilcox, πρόεδρος της Better Homes and Gardens Real Estate.

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Οι millennials και η Gen Z έχουν μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου οι καριέρες είναι λιγότερο γραμμικές, η τηλεργασία είναι πλέον συνηθισμένη και οι άνθρωποι αλλάζουν συχνότερα δουλειά, πόλη ή ακόμη και τρόπο ζωής.

Την ίδια στιγμή, η στεγαστική ακρίβεια, τα φοιτητικά χρέη και ο πληθωρισμός έχουν αλλάξει δραματικά τα δεδομένα.

Η μέση ηλικία του αγοραστή πρώτης κατοικίας έχει πλέον φτάσει τα 40 χρόνια, σύμφωνα με τη National Association of Realtors, ιστορικό υψηλό. Γι' αυτό και οι αγοραστές αναζητούν νέες λύσεις, όπως κοινές αγορές με οικογένεια ή φίλους και πολυγενεακές κατοικίες, ώστε να μοιράζονται το κόστος και τα οφέλη της ιδιοκτησίας.