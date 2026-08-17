Η Gen Z προτιμά να τζογάρει σε αθλητικούς αγώνες παρά να παίζει στο Χρηματιστήριο - iefimerida.gr

Το αθλητικό στοίχημα (sports betting) ανταγωνίζεται ολοένα και περισσότερο τις -μέχρι τώρα- κλασικές επιλογές επενδύσεων και σύμφωνα με έρευνα της Basement που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάνω από ένας στους τέσσερις επενδυτές της Gen Z δηλώνουν ότι θεωρούν το στοίχημα σε αθλητικά γεγονότα μέρος της μακροπρόθεσμης οικονομικής τους στρατηγικής.
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