Η Φαίη Σκορδά χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο: «Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;» -Οι φωτογραφίες που πόσταρε - iefimerida.gr

Στιγμές χαλάρωσης στη Νάξο περνά η Φαίη Σκορδά μαζί με την οικογένειά της, γεμίζοντας μπαταρίες πριν από την επιστροφή στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παρουσιάστρια μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Νάξο, αναρτώντας φωτογραφία από τζακούζι. Στη λεζάντα της ανάρτησης χρησιμοποίησε ένα χιουμοριστικό λογοπαίγνιο, συνδυάζοντας το όνομα του νησιού με μια ερωτική εξομολόγηση, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον.

Πέρα από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, η προσωπική της ζωή εισέρχεται σε νέα φάση. Με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σχεδιάζουν τον γάμο τους και παράλληλα ετοιμάζουν τη νέα τους κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό.

Στον επαγγελματικό τομέα, η Φαίη Σκορδά επιστρέφει δυναμικά στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Η επιστροφή της στον σταθμό του Αμαρουσίου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Το νέο της συμβόλαιο με τον σταθμό προσφέρει ευελιξία, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει είτε μια ζωντανή παραγωγή το Σαββατοκύριακο είτε μια καθημερινή εκπομπή στη ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι στην Κύπρο, η δημοφιλής παρουσιάστρια συνεχίζει τις θερινές της διακοπές στο νησί των Κυκλάδων, μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και τους δύο γιους της.

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Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ανέμελα στιγμιότυπα με μαγιό, βόλτες με τον σκύλο της, επισκέψεις σε παραδοσιακά μαγαζιά.

Το λογοπαίγνιο που έκανε η Φαίη Σκορδά

Μάλιστα, σε μια φωτογραφία που ξεχώρισε, απολαμβάνει το μπάνιο της σε εξωτερικό τζακούζι.

Δείτε την ανάρτηση

«Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, συνδυάζοντας το όνομα του νησιού με μια έξυπνη δόση χιούμορ.

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Πέρα όμως από τις καλοκαιρινές ανάπαυλες, η προσωπική και επαγγελματική ζωή της παρουσιάστριας βρίσκεται σε τροχιά σημαντικών αλλαγών.

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Το ζευγάρι ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, σχεδιάζοντας τον γάμο του, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν τη νέα τους κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό, τη μελέτη της οποίας έχει αναλάβει ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ως αρχιτέκτονας.

Τηλεοπτική επιστροφή στον ΑΝΤ1

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της βήματα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Φαίη Σκορδά επιστρέφει δυναμικά στον ΑΝΤ1.

Το νέο της συμβόλαιο με τον σταθμό του Αμαρουσίου αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς περιλαμβάνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της είτε σε ζωντανή παραγωγή του Σαββατοκύριακου είτε σε καθημερινή εκπομπή στη ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

