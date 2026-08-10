 Η ερώτηση που έγινε πρώτο θέμα στα σχόλια για τη σύντροφο του Τσιτσιπά μετά την κοινή φωτογραφία τους - iefimerida.gr
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Η ερώτηση που έγινε πρώτο θέμα στα σχόλια για τη σύντροφο του Τσιτσιπά μετά την κοινή φωτογραφία τους

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την σύντροφό του Κρίστεν Τομς στις Κυκλάδες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την σύντροφό του Κρίστεν Τομς στις Κυκλάδες/Φωτογραφία: Instagram/stefanostsitsipas98
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η προσωπική ζωή του Στέφανου Τσιτσιπά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τη νέα του σχέση να έχει προσελκύσει τα βλέμματα του κοινού και να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία της νέας του συντρόφου στο πλευρό του Έλληνα τενίστα, αλλά και η εντυπωσιακή της εμφάνιση, έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων.

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