Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι η σιωπή για τους στόχους σάς επιτρέπει να τους πετύχετε - iefimerida.gr

Τι θα γινόταν αν το «κλειδί» για την επίτευξη των στόχων σας για το 2026 βρισκόταν στη σιωπή;

Η νέα χρονιά έχει όντως ξεκινήσει και αυτή είναι η περίοδος νέων στόχων. Υπάρχει όμως ένα λάθος που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγετε: να πέσετε με τα μούτρα στις μεγάλες αλλαγές και να αρχίζετε να το λέτε αριστερά και δεξιά.

Όπως εξηγεί ο ψυχαναλυτής Christian Richomme, στην αρχή κάθε έτους το τελετουργικό είναι το ίδιο: «Κάνουμε μια λίστα με αυτά που πρόκειται να αλλάξουμε: να τρώμε καλύτερα, να γυμναζόμαστε, να δουλεύουμε λιγότερο, να σταματήσουμε να καθυστερούμε στα ραντεβού, να είμαστε πιο χαρούμενοι... Και κάθε χρόνο, ή σχεδόν κάθε χρόνο, αυτές οι αποφάσεις καταρρέουν τον Φεβρουάριο, μερικές φορές και πριν».

Πώς να πετύχετε αποτελεσματικά τους στόχους σας;

Ωστόσο, για να επιτύχει κανείς τους στόχους του μακροπρόθεσμα πρέπει να επιδείξει ισορροπία:

«Δεν αλλάζουμε μόνιμα μια συμπεριφορά επειδή "το αποφασίσαμε", αλλά επειδή καταλάβαμε ότι έπρεπε να την αλλάξουμε».

Για τον ειδικό, πρέπει πάνω απ' όλα να αποδεχτούμε την προοδευτικότητα: «Ένα μικροσκοπικό αλλά επαναλαμβανόμενο βήμα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από μια εγκαταλειμμένη φιλόδοξη λύση. Στον εγκέφαλο αρέσει η κανονικότητα, όχι τα ξαφνικά διαλείμματα».

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το να κρατάς μυστικούς τους στόχους σου και να αφιερώνεις χρόνο για να τους πετύχεις ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό για την επίτευξή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι άνθρωποι που κρατούσαν κρυφούς τους στόχους τους εργάζονταν κατά μέσο όρο 45 λεπτά ανά στόχο, σε σύγκριση με μόλις 33 λεπτά για όσους τους ανακοίνωσαν εκ των προτέρων. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που παρέμειναν σιωπηλοί ένιωσαν πιο κοντά στον στόχο.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Peter Gollwitzer, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, αυτό συμβαίνει γιατί μόλις επικοινωνήσουμε τις προθέσεις μας στους άλλους βιώνουμε ένα πρόωρο αίσθημα ικανοποίησης.