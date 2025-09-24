Η Έμμα Γουάτσον εξηγεί γιατί παράτησε την υποκριτική -Τι δεν της λείπει καθόλου - iefimerida.gr

Η Έμμα Γουάτσον δήλωσε ότι η προώθηση της δουλειάς της ως ηθοποιός ήταν «ψυχοφθόρα» και πως δεν της λείπει καθόλου η πίεση να παρουσιάζει συνεχώς νέα πρότζεκτ.

Η 35χρονη ηθοποιός, που έγινε διάσημη σε ηλικία μόλις 10 ετών ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», είπε ότι με έναν τρόπο «κέρδισε το λαχείο» με την πρώιμη επιτυχία της, αλλά παραδέχτηκε ότι η καριέρα της υπήρξε «πολύ ασυνήθιστη».

Τι αποκάλυψε η Έμμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, η οποία αργότερα πρωταγωνίστησε στην ταινία της Σοφία Κόπολα «The Bling Ring το 2013», σημείωσε: «Ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την ίδια τη δουλειά είναι η προώθηση και το “πούλημα” αυτής της δουλειάς, αυτού του έργου τέχνης. Νομίζω ότι θα είμαι ειλικρινής και ξεκάθαρη, και θα πω: δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Το βρήκα εξαιρετικά ψυχοφθόρο», δήλωσε στο Hollywood Authentic.

Η ηθοποιός, της οποίας η τελευταία ταινία ήταν η μεταφορά του «Μικρές Κυρίες» από τη Γκρέτα Γκέργουιγκ το 2019, συνέχισε: «Δεν μου λείπει η πίεση. Έχω ξεχάσει πόση πίεση υπήρχε. Έκανα ένα μικρό πράγμα για ένα θεατρικό, μόνο με φίλους μου. Και σκέφτηκα, “Μα την αλήθεια, αυτό είναι αγχωτικό!”. Και δεν ήταν καν για πραγματικό κοινό. Δεν μου λείπει αυτό».

Παρά την αποστροφή της προς τις περιοδείες προώθησης και την πίεση της δημοσιότητας, η Γουάτσον παραδέχτηκε ότι της λείπει βαθιά η χρήση των υποκριτικών της δεξιοτήτων και το συναίσθημα του να βυθίζεται σε έναν ρόλο.

«Τη στιγμή που ξεκινά η κάμερα, και το να μπορείς να ξεχάσεις εντελώς οτιδήποτε άλλο στον κόσμο εκτός από εκείνη τη στιγμή – είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού», είπε.

«Γιατί απλώς δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού. Είναι τόσο απελευθερωτικό. Μου λείπει αυτό βαθιά», πρόσθεσε.

H Έμμα Γουάτσον / Φωτογραφία: AP Photo

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γουάτσον παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε με τη διασημότητα στα παιδικά της χρόνια. «Βρήκα μια καταχώρηση στο ημερολόγιό μου που έδειχνε… ότι κάποιες φορές ένιωθα μοναξιά», είπε.

«Το θέμα της φήμης με είχε χτυπήσει πλέον για τα καλά». Το 2019, σε συνέντευξή της στη Vogue, η Γουάτσον είχε μιλήσει ανοιχτά για τις ενοχές που ένιωθε σχετικά με τη φήμη της, καθώς αναρωτιόταν γιατί δεν απολάμβανε περισσότερο τη ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Έχω καθίσει σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας και, για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα πραγματικά ενοχές γι’ αυτό», είπε η ηθοποιός. «Γιατί εγώ; Κάποιος άλλος θα το είχε απολαύσει και θα είχε θελήσει αυτήν την πλευρά της ζωής περισσότερο από μένα. Κι εγώ δυσκολεύτηκα, πάλεψα πολύ με αυτές τις ενοχές».

H Έμμα Γουάτσον στα πρώτα της βήματα / Φωτογραφία: AP Photo

Η Γουάτσον αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή σκέφτηκε: «Θα έπρεπε να το απολαμβάνω περισσότερο, θα έπρεπε να είμαι πιο ενθουσιασμένη, αλλά στην πραγματικότητα το βίωνα πολύ δύσκολα».

Μετά τις «Μικρές Κυρίες», η Γουάτσον, η οποία σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και στη συνέχεια έγινε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ Γυναικών το 2014, έχει εργαστεί ως μοντέλο για τους οίκους Burberry και Lancôme.

Το 2019 διορίστηκε στο συμβουλευτικό όργανο της G7 για τα δικαιώματα των γυναικών, παρέχοντας συμβουλές σε ηγέτες σχετικά με την εξωτερική πολιτική.